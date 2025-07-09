صراع العقول.. ميتا تخطف العقل المدبّر لنماذج آبل الذكية بعرض خيالي

أفاد تقرير نشرته وكالة بلومبرغ بأن رومينغ بانغ، كبير المهندسين ومدير فريق نماذج الذكاء الاصطناعي الأساسية (Foundation Models) في شركة آبل، قرر مغادرة الشركة والانضمام إلى وحدة “الذكاء الخارق” الجديدة في ميتا، في خطوة تُعد من أبرز التحولات القيادية في قسم الذكاء الاصطناعي في آبل منذ إطلاق مبادرة “Apple Intelligence”.

وكان بانغ يشرف على تطوير نماذج اللغة الكبيرة التي تُستخدم لتشغيل مزايا مثل توليد الوجوه التعبيرية Genmoji وتلخيص الرسائل الإلكترونية والإشعارات ذات الأولوية في أجهزة آبل. وقد انضم إلى آبل قادمًا من جوجل في عام 2021، وقاد فريقًا يضم نحو 100 مهندس، وكان من المقرر أن تبدأ آبل في يونيو إتاحة هذه النماذج للمطورين الخارجيين لأول مرة.

وبحسب مصادر بلومبرغ، فقد قدمت ميتا عرضًا مغريًا لبانغ تضمن حزمة مكافآت سنوية بملايين الدولارات من أجل استقطابه إلى وحدة “الذكاء الفائق” التي تركز على بناء أنظمة ذكاء اصطناعي متقدمة.

ويسلط رحيل بانغ الضوء على الضغوط المتزايدة داخل فريق نماذج الذكاء الاصطناعي في آبل، إذ تدرس الإدارة العليا حاليًا الاعتماد جزئيًا على نماذج خارجية من شركات مثل OpenAI أو أنثروبيك من أجل تطوير نسخة محسّنة من المساعد الصوتي سيري، وهو توجّه أثار حالة من الإحباط في أوساط الفريق الداخلي.

وكشف التقرير أن عددًا من مهندسي الفريق يفكرون بالفعل في مغادرة الشركة باتجاه ميتا.

وتأتي خطوة ميتا ضمن حملة توظيف واسعة في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ ضمّت الشركة حديثًا عددًا من الأسماء البارزة، منهم ألكسندر وانغ، مؤسس شركة Scale AI بعد الاستحواذ عليها، ودانيال غروس ونات فريدمان ويوانتشي لي من OpenAI، بالإضافة إلى أنتون باختين من أنثروبيك.

وتشير تقارير بلومبرغ إلى أن ميتا بدأت استقطاب باحثين من OpenAI منذ الشهر الماضي، في إطار إستراتيجية وضعها مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لميتا، لجعل شركته تحتل موقعًا رياديًا في سوق أنظمة الذكاء الاصطناعي بعد إخفاق أحدث نماذجها في تلبية توقعات الجمهور.

وتُظهر هذه التطورات حجم التنافس المتصاعد بين شركات التكنولوجيا الكبرى في استقطاب الكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي، في وقت يتسارع فيه سباق بناء النماذج المتقدمة وتطبيقاتها التجارية.