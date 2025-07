سامسونج تُعلن هاتفيها القابلين للطي Galaxy Z Flip 7 و Z Flip 7 FE

كشفت سامسونج رسميًا هاتفها الجديد القابل للطي Galaxy Z Flip 7 إلى جانب أول إصدار اقتصادي قابل للطي باسم Galaxy Z Flip 7 FE، وذلك ضمن سلسلة الهواتف الجديدة القابلة للطي لعام 2025 التي يأتي في مقدمتها هاتف Galaxy Z Fold 7.

ويأتي الهاتفان بتحسينات واسعة على مستوى التصميم والأداء، إلى جانب التركيز على تجربة الذكاء الاصطناعي وخفض حاجز السعر لإتاحة اقتناء هذا النوع من الهواتف.

Galaxy Z Flip 7.. شاشة أكبر وبطارية أقوى

حصل هاتف Z Flip 7 هذا العام على أكبر شاشة خارجية في تاريخ السلسلة، بقياس قدره 4.1 إنشات، وهو تحسن بارز يجعل التفاعل مع الهاتف أكثر سهولة دون الحاجة إلى فتحه. وأما الشاشة الرئيسية، فبلغ حجمها 6.9 إنشات، وكلا الشاشتين تدعمان معدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وسطوعًا يصل إلى 2600 شمعة، لتقديم تجربة مشاهدة متميزة في مختلف الظروف.

ويأتي الهاتف مزودًا بأكبر بطارية في سلسلة Flip حتى الآن، بسعة قدرها 4300 ميلي أمبير، أي بفارق طفيف عن هاتف Fold 7 الأغلى ثمنًا.

ويعمل الهاتف بمعالج Exynos 2500 الجديد، الذي يقدم أداءً مُحسّنًا في وحدة المعالجة العصبية NPU والمعالج الرئيسي CPU ومعالج الرسومات GPU مقارنةً بالجيل السابق، مع ذاكرة عشوائية قدرها 8 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها 128 و 256 جيجابايت.

ويحمل الهاتف كاميرتين خلفيتين، واحدة رئيسية دقتها 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال دقتها 12 ميجابكسل، ودعم ميزة مقاومة الماء والغبار بمعيار IP48، ويعمل الهاتف بنظام أندرويد 16 بواجهة One UI 8، مع دعم 7 سنوات من تحديثات النظام والتحديثات الأمنية.

الذكاء الاصطناعي في الشاشة الخارجية

تجلب سامسونج إمكانيات الذكاء الاصطناعي Gemini AI إلى شاشة FlexWindow الخارجية، مما يتيح للمستخدمين الوصول إلى مزايا الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى فتح الهاتف، وهي خطوة تعزز الاستخدام العملي للهاتف.

وأضافت الشركة ميزتي Now Bar و Now Brief المدعومتين بالذكاء الاصطناعي، لتوفير معلومات فورية حول الطقس والمواعيد والتحديثات اليومية. وحصل الهاتف أيضًا على ميزة Samsung DeX لأول مرة في سلسلة Flip، مما يتيح توصيل الهاتف بشاشة خارجية، واستخدامه كجهاز حاسوب مصغر.

السعر والألوان

يتوفر Galaxy Z Flip 7 بثلاثة ألوان، وهي الأزرق (Blue Shadow)، والأسود (Jetblack)، والأحمر (Coral Red)، إلى جانب اللون الأخضر Mint الحصري على موقع سامسونج الرسمي. ويبدأ سعر الجهاز من 1,100 دولارٍ أمريكي، وقد بدأت سامسونج إتاحة الطلبات الأولية الآن، على أن يتوفر رسميًا في الأسواق بدءًا من 25 يوليو.

Galaxy Z Flip 7 FE.. أول إصدار اقتصادي قابل للطي من سامسونج

تُقدّم سامسونج لأول مرة إصدارًا أرخص من سلسلة Flip تحت اسم Z Flip 7 FE، لتوسيع دائرة المستخدمين المهتمين بالهواتف القابلة للطي دون خفض المواصفات.

ويأتي الهاتف بتصميم مشابه لإصدار Z Flip 6، لكنه يحتفظ بالعديد من المزايا الحديثة، منها: شاشة رئيسية قياسها 6.7 إنشات، وكاميرا خلفية رئيسية دقتها 50 ميجابكسل، ونظام Android 16 بواجهة One UI 8، ودعم لعدد من مزايا الذكاء الاصطناعي الموجودة في Z Flip 7.

ويبدأ سعر Galaxy Z Flip 7 FE من 900 دولارٍ أمريكي، ويتوفر بخيارين للتخزين، هما 128 و 256 جيجابايت، وبلونين فقط، هما الأسود والأبيض.