سامسونج تكشف رسميًا عن Galaxy Z Fold 7 .. أنحف هواتفها القابلة للطي

أعلنت سامسونج رسميًا سلسلة هواتفها القابلة للطي لعام 2025 التي تتضمن هاتف Galaxy Z Fold 7، وهاتف Galaxy Z Flip 7، بالإضافة إلى هاتف Z Flip 7 FE، وهو أول إصدار اقتصادي ضمن هذه الفئة.

Galaxy Z Fold 7.. تصميم أنيق وقدرات تصوير متطورة

يُعد Galaxy Z Fold 7 أفضل هواتف سامسونج القابلة للطي في الإصدارات الجديدة، وتزعم سامسونج أن الجهاز يقدم أفضل تجربة مقارنةً بأي هاتف آخر منافس، سواء من ناحية التصميم أو الأداء أو قدرات الكاميرا.

ولأول مرة، يحصل هاتف Fold 7 على نظام تصوير يعادل ما هو متاح في هاتف Galaxy S25 Ultra، إذ يضم كاميرا رئيسية بدقة قدرها 200 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا واسعة المجال دقتها 12 ميجابكسل، وكاميرا مكبرة دقتها 10 ميجابكسل.

وطوّرت سامسونج الكاميرا الأمامية الموجودة داخل الشاشة لتصبح دقتها 10 ميجابكسل، وتغطي مجال رؤية واسع يصل إلى 100 درجة، لتسهيل التقاط صور السيلفي الجماعية.

ويأتي الهاتف بهيكل نحيف للغاية يبلغ سمكه 4.2 ملم فقط عند الفتح (و 8.9 ملم عند الطي)، ويزن 215 جرامًا فقط، مما يجعله أخف من هاتف S25 Ultra مع أنه يمتلك شاشات أكبر.

وأصبحت الشاشة الداخلية بقياس قدره 8 إنشات من نوع Dynamic AMOLED 2X، أي أكبر بنسبة قدرها 11% من إصدار العام الماضي، في حين تأتي الشاشة الخارجية بقياس قدره 6.5 إنشات، مما يعزز تجربة الاستخدام عند إغلاق الهاتف.

أداء متفوق وذكاء اصطناعي متكامل

ويعمل هاتف Z Fold 7 بنظام أندرويد 16 وواجهة One UI 8، ويعتمد على معالج Snapdragon 8 Elite for Galaxy الجديد الذي يقدم زيادات كبيرة في الأداء قدرها 41% في وحدة المعالجة العصبية NPU، و 38% في المعالج الرئيسي، و 26% في معالج الرسومات مقارنةً بالجيل السابق. ويأتي الهاتف بذاكرة عشوائية حجمها 12 أو 16 جيجابايت، وسعة تخزين تبدأ من 256 جيجابايت وتصل إلى تيرابايت، وبطارية سعتها 4400 ميلي أمبير تدعم الشحن السلكي حتى 25 واطًا، إلى جانب دعم مقاومة الماء والغبار بمعيار IP48.

وتعهدت سامسونج بتوفير 7 سنوات من تحديثات نظام أندرويد والتحديثات الأمنية لهذا الهاتف، كما هو الحال مع باقي هواتفها الرائدة.

وأضافت سامسونج بالتعاون مع جوجل مزايا الذكاء الاصطناعي المدعومة بنماذج Gemini تحت مسمى Galaxy AI، مثل تحديث ميزة “التدوير للبحث Circle to Search”، التي تتيح للمستخدمين الآن تحديد عناصر داخل الألعاب للوصول إلى معلومات فورية حول الأشياء أو الشخصيات.

وتطورت ميزة Gemini Live لتصبح متعددة الوسائط، ويمكنها تعرّف الصوت والنصوص والصور في الوقت الفعلي. على سبيل المثال: يمكن فتح تطبيق Samsung Health في نافذة، وقائمة بأحذية رياضية في نافذة أخرى، ليقترح Gemini أنسب خيار لتحسين الأداء في أثناء الركض.

السعر والتوفر

يتوفر Galaxy Z Fold 7 بسعر يبدأ من 2000 دولارٍ أمريكي، وتطرحه سامسونج بثلاثة ألوان، وهي الأزرق Blue Shadow، والفضي Silver Shadow، والأسود Jetblack، إضافة إلى اللون الأخضر Mint المتاح حصريًا عبر موقع سامسونج الرسمي. وقد بدأت الشركة إتاحة الطلب الأولي للهاتف على أن يتوفر رسميًا في الأسواق بدءًا من يوم 25 يوليو.