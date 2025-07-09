سامسونج تقدّم ساعات Galaxy Watch 8 الذكية.. تصميم جديد وذكاء اصطناعي مدمج

أعلنت سامسونج رسميًا سلسلة ساعات Galaxy Watch 8 الذكية الجديدة، التي تضم إصدارات Galaxy Watch 8 و Watch 8 Classic، إلى جانب لون جديد من ساعة Galaxy Watch Ultra.

وتأتي السلسلة بتحسينات كبيرة على مستوى التصميم، والأداء، والصحة، وتعمل بنظام Wear OS 6 الجديد بواجهة One UI Watch 8، وتعد أولى ساعات سامسونج المزوّدة بمساعد Gemini AI بنحو افتراضي.

تصميم “الوسادة” بدلًا من الشكل الدائري التقليدي

في تغيير لافت، تبنّت سامسونج تصميمًا جديدًا يُعرف باسم “تصميم الوسادة”، وهو مزيج بين الشكل الدائري والمربع، يقدَّم لأول مرة في ساعات Galaxy. وقد شمل هذا التصميم أيضًا إصدار Watch 8 Classic، في خطوة قد تثير الجدل بين محبي الطراز الكلاسيكي المعروف بشكله الدائري النقي.

وأصبحت الساعات الجديدة أنحف بنسبة قدرها 11% مقارنةً بالإصدارات السابقة، وذلك بفضل إعادة هيكلة المكونات الداخلية واعتماد نظام تثبيت جديد. كما اعتمدت الشركة نظام Dynamic Lug الذي ظهر أول مرة مع Watch Ultra العام الماضي، مما يعزز راحة الاستخدام ويسهّل تبديل الأسورة.

أداء أقوى وشاشة أكثر سطوعًا

وتأتي كافة الإصدارات مزوّدة بشاشة من زجاج السافير المقاوم للخدش، وتقدّم مستويات سطوع أعلى، بالإضافة إلى معالج Exynos W1000 وذاكرة وصول عشوائي حجمها 2 جيجابايت. ويتميّز إصدار Watch 8 Classic بسعة تخزين داخلية تصل إلى 64 جيجابايت.

وأما من ناحية البطارية، فتبلغ سعة Galaxy Watch 8 نحو 435 ميلي أمبير، في حين يأتي إصدار Classic ببطارية سعتها 445 ميلي أمبير، وهي أقل من إصدار Ultra الرياضي الأكبر حجمًا والمخصص للاستخدام الطويل.

ميزات صحية وذكية متقدمة

ركزت سامسونج على تطوير مجموعة المزايا الصحية في الساعات الجديدة، إذ حسّنت دقة مستشعر GPS لتحسين تجربة تتبع الجري والمشي، كما أضافت ميزة Running Coach المحسّنة لتقديم بيانات أكثر دقة للمستخدمين.

ومن أبرز المزايا الصحية الجديدة في الساعات:

إرشادات النوم (Bedtime Guidance) التي تقترح توقيتات مثالية للنوم.

قياس الضغط الوعائي في أثناء النوم (Vascular Load) لمراقبة مستويات التوتر.

مؤشر مضادات الأكسدة (Antioxidant Index) في الجسم.

أول ساعات تدعم Gemini وميزة Now Bar

تُعد سلسلة Galaxy Watch 8 أولى ساعات سامسونج التي تأتي مع مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini بنحو افتراضي، بفضل دعم نظام Wear OS 6 وواجهة One UI Watch 8 الجديدة. كما أدمجت سامسونج شريط Now Bar المستوحى من سلسلة Galaxy S25 لتوفير وصول أسرع إلى التطبيقات والمزايا مباشرة من واجهة الساعة.

الأسعار والتوفّر

تتوفر ساعة Galaxy Watch 8 بلونين هما الرمادي والفضي، وبمقاسين هما 40 و 44 ملم، وبسعر يبدأ من 350 دولارًا.

وأما ساعة Watch 8 Classic، فهي تأتي بلونين هما الأسود والأبيض، وبمقاس واحد هو 46 ملم، ويبلغ سعرها 499 دولارًا. وبدأت سامسونج بفتح باب الحجز الأولي عبر موقعها الرسمي.