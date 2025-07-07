حدث سامسونج Galaxy Unpacked 2025.. الأجهزة المُتوقع إعلانها وكيفية المشاهدة

من المقرر أن تُعقد أحدث فعالية لشركة سامسونج Galaxy Unpacked 2025 في 9 يوليو في نيويورك، ومن المُتوقع أن تُعلن سامسونج خلال الحدث القادم أحدث الإصدارات من هواتفها القابلة للطي، وتشمل: Galaxy Z Fold 7 و Galaxy Z Flip 7، بالإضافة إلى ساعات Galaxy Watch 8 الذكية. وقد تُعلن أيضًا المزيد من التفاصيل عن نظارة الواقع المختلط الخاصة بها.

إليك أهم الأجهزة المُتوقع إعلانها في حدث سامسونج القادم، وكيفية مشاهدته:

أهم الأجهزة المُتوقع إعلانها في حدث سامسونج Galaxy Unpacked 2025

إليك أهم الأجهزة الجديدة المُتوقع أن تعلنها سامسونج خلال حدثها القادم:

هاتف Galaxy Z Flip 7 القابل للطي

وفقًا لمجموعة من التسريبات، سيأتي هاتف Galaxy Z Flip 7 بشاشة خارجية بحجم يبلغ 6.85 بوصات بدلًا من 6.7 بوصات في الإصدار الحالي، وسيزداد حجم الشاشة الخارجية ليصبح 4 بوصات بدلًا من 3.4 بوصات في Z Flip 6.

ومن المتوقع أن يحتوي على بطارية بسعة تبلغ 4300 ميلي أمبير في الساعة، وهي ترقية جيدة مقارنة بهاتف Z Flip 6 الذي يحتوي على بطارية تبلغ سعتها 4000 ميلي أمبير في الساعة.

من المُتوقع أيضًا أن يعمل Z Flip 7 بمعالج Snapdragon 8 Elite نفسه الموجود في سلسلة Galaxy S25، لكن إحدى الشائعات تشير إلى أن سامسونج قد تستخدم معالج Exynos 2500 في بعض الإصدارات.

ولتتعرّف المزيد عن المواصفات المُتوقعة لهاتف Galaxy Z Flip 7 القادم من سامسونج، يمكنك الاطلاع على مقال: “المواصفات المُتوقعة لهاتف Galaxy Z Flip 7 القادم من سامسونج“.

هاتف Galaxy Z Fold 7 القابل للطي

من المُتوقع أن يأتي هاتف Galaxy Z Fold 7 بتصميم أنحف وأخف مستوحى من إصدار Z Fold 6 Special Edition الخاص الذي أطلقته الشركة في الصين وكوريا فقط. وسيحتوي على شاشة داخلية أساسية بحجم قدره 8 بوصات، وشاشة خارجية بحجم يبلغ 6.5 بوصات، وكلتا الشاشتين من نوع AMOLED وتدعمان معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

ومن المُتوقع أن تشهد الشاشة الداخلية تحسينات مثل تقليل بروز خط الطي، وزيادة السطوع حتى 2600 شمعة في المتر المربع، وسيتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والفضي، والأزرق.

وأما فيما يتعلق بالكاميرا الرئيسية فقد تأتي مع ترقية في الدقة لتصبح 200 ميجابكسل، مع الحفاظ على الدقة ذاتها في باقي العدسات، وتشمل: العدسة الفائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والعدسة المقربة بدقة قدرها 10 ميجابكسل.

سيعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 Elite ويأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى تيرابايت واحد، وأما البطارية، فتبلغ سعتها 4400 ميلي أمبير في الساعة.

ولتتعرّف المزيد من التفاصيل عن المواصفات المُتوقعة لهاتف Galaxy Z Fold 7 القادم من سامسونج، يمكنك الاطلاع على مقال: “هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 7 القادم.. المواصفات المُتوقعة ووقت الإطلاق“.

ساعات Galaxy Watch 8 الذكية

من المُتوقع أن تطلق سامسونج طرازين من ساعة Galaxy Watch 8، هما: الطراز العادي بقياسي 40 و 44 ملم، وطراز Classic بقياس يبلغ 46 ملم، مع تصميم جديد للطراز الكلاسيكي بشكل دائري مربع (Squircle)، وحافة دوارة مستوحاة من إصدار Watch Ultra.

وتشمل المواصفات الأساسية المُتوقعة: شاشات AMOLED بسطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، ومعدل تحديث يبلغ 60 هرتزًا، ومعالج Exynos W1000 مُصنّع بتقنية تبلغ 3 نانومتر، مع دعم مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ودعم المعيار العسكري MIL-STD-810H لمقاومة الصدمات.

ستعمل الساعة بنظام Wear OS الجديد وواجهة One UI 8 Watch التي تقدم مزايا ذكية مثل: Now Bar والشحن التكيفي. كما ستدعم الساعة مزايا صحية متقدمة في تطبيق Samsung Health، مثل: مزية Vascular Load، والمدرب الشخصي المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ولتتعرّف المزيد من التفاصيل عن المواصفات المُتوقعة لساعة سامسونج Galaxy Watch 8، يمكنك الاطلاع على مقال: “ساعة سامسونج Galaxy Watch 8 القادمة.. المواصفات المُتوقعة وتاريخ الإطلاق“.

نظارة الواقع المختلط (XR).. مشروع Moohan

من غير المُتوقع أن نشهد خلال حدث سامسونج القادم الإعلان الرسمي لمشروع Moohan، وهو المنافس المشترك بين سامسونج وجوجل لنظارة Apple Vision Pro، لكن من المُتوقع أن تعلن سامسونج المزيد من التفاصيل عن المشروع ومزاياه، بعد أن ظهر النموذج الأولي منه في المؤتمر العالمي MWC في مارس.

لم تكشف سامسونج حتى الآن أي مواصفات أو مزايا لنظارة الواقع المختلط التي تخطط لإطلاقها، لكن الشائعات تُشير إلى أننا سنحصل على تفاصيل جديدة عن مواصفاتها ومزاياها خلال حدث Galaxy Unpacked 2025. وتفيد بعض التقارير بأن سامسونج تخطط لعقد حدث منفصل في وقت لاحق مخصص لمشروع Moohan.

كيفية مشاهدة حدث سامسونج Galaxy Unpacked 2025

سيُقام حدث سامسونج Galaxy Unpacked في 9 يوليو في نيويورك، وإذا لم تكن لديك دعوة لحضور الحدث شخصيًا، يمكنك مشاهدته مباشرة عبر الإنترنت على موقع Samsung.com أو من خلال قناة سامسونج في موقع يوتيوب في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.