نظام iOS 26.. كل ما هو جديد في تطبيق الصور

شهد تطبيق الصور من آبل تحديثًا شاملًا العام الماضي ضمن نظام iOS 18، ويأتي إصدار iOS 26 بعدد من التغييرات الجديدة التي تُحسّن تجربة استخدام التطبيق، مع إعادة بعض العناصر التي أزالتها آبل في iOS 18، وإضافة خيارات تخصيص جديدة.

إليك كل ما هو جديد في تطبيق الصور في نظام iOS 26 القادم إلى هواتف آيفون هذا الخريف:

تصميم “الزجاج السائل” الجديد

من أبرز التغييرات القادمة إلى جميع تطبيقات آبل هذا العام في iOS 26 تصميم (الزجاج السائل) Liquid Glass. وفي تطبيق الصور، ستلاحظ أن جميع عناصر واجهة المستخدم تظهر بنحو شفاف، ويشمل ذلك: الأزرار والتبويبات والقوائم المنبثقة وغير ذلك.

عودة شريط التبويبات

عندما أعادت آبل تصميم تطبيق الصور في iOS 18 العام الماضي، كانت أبرز التغييرات تتعلق بكيفية التنقل داخل التطبيق، فقد ألغت شريط التبويبات التقليدي واستبدلته بواجهة واحدة تدمج جميع التبويبات معًا. لكن بعد تلقي الكثير من ردود الفعل غير الإيجابية من المستخدمين، أعادت آبل شريط التبويبات في iOS 26.

ومع ذلك، لم تُعد آبل الشريط بتصميمه السابق نفسه الذي كان قبل iOS 18، لكن التنقل أصبح الآن أقرب إلى ما اعتاده المستخدمون، مع وجود ثلاث تبويبات رئيسية، هي: المكتبة (Library)، والمجموعات (Collections)، والبحث (Search).

تعمل المكتبة بنحو مشابه للإصدارات القديمة، وأما (المجموعات) فتتضمن جميع الأقسام الجديدة القابلة للتخصيص التي قدمتها آبل في iOS 18.

إمكانية تحويل الصور إلى مشاهد ثلاثية الأبعاد

من المزايا البارزة في نظام visionOS 2، التي أضافتها آبل العام الماضي إلى نظارة الواقع المختلط، القدرة على تحويل الصور إلى مشاهد مكانية (Spatialize). وفي هذا الخريف، يجلب iOS 26 هذه المزية إلى هواتف آيفون عبر تطبيق الصور.

فعند عرض صورة، سيظهر زر جديد في الزاوية اليمنى العلوية يتيح لك عرض نسخة من الصورة كمشهد مكاني (Spatial Scene). وتضيف هذه المزية عمقًا للصورة، ويمكنك التحريك بإصبعك حولها لرؤية زوايا مختلفة منها.

خيارات تخصيص جديدة

داخل تبويب “المجموعات” الجديد، تقدم آبل للمستخدمين خيارات تخصيص جديدة. فبالإضافة إلى إمكانية إعادة ترتيب الأقسام الظاهرة في التطبيق، يضيف iOS 26 خيارات التخصيص التالية:

إعدادات عرض جديدة للمجموعات.

إمكانية طي أو توسيع المجموعات بنحو فردي.

فيما يتعلق بإعدادات العرض، يمكن الوصول إليها عند النقر على الزر الثلاثي النقاط في الجهة العلوية من تبويب المجموعات، وستظهر لك عدة خيارات، هي: جعل جميع المجموعات بحجم واحد إما صغير أو كبير، أو الإبقاء على الوضع الافتراضي الذي يُظهر بعض المجموعات بنحو أكثر بروزًا من غيرها.

وأما القدرة على طي المجموعات وتوسيعها بنحو فردي، فتتيح لك تجربة تصفح أكثر تنظيمًا وسهولة.