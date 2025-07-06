ابتكار نموذج ذكاء اصطناعي جديد يتفوق على الأجهزة الطبية في اكتشاف الأورام الدماغية  

أصبح الذكاء الاصطناعي اليوم قادرًا على رصد أورام دماغية صغيرة غالبًا ما تفشل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) في اكتشافها. هذا التقدّم اللافت جاء نتيجة تعاون بحثي بين معهد السرطان الهولندي (Netherlands Cancer Institute) وشركة Robovision Healthcare، ويُعد خطوة مهمة تؤكد استمرار الذكاء الاصطناعي بدفع الابتكار الطبي إلى آفاق جديدة.

تكتسب هذه التقنية أهميتها من طبيعة الأورام التي تركز في اكتشافها، وهي (النقائل الدماغية) brain metastases التي تُعدّ أكثر أورام الجهاز العصبي المركزي شيوعًا، وتصيب نحو 17% من مرضى السرطان البالغين، ويحدث هذا النوع من الأورام نتيجة لانتقال السرطان من جزء معين من الجسم إلى الدماغ.

لكن حتى مع انتشارها، يظل الكشف عنها صعبًا بسبب نموها السريع وصغر حجمها الذي لا يتجاوز في كثير من الحالات 3 ملم؛ مما يجعل تمييزها في الصور الناتجة عن فحوصات MRI أمرًا معقدًا.

نظام BrainMets.ai الجديد يرفع دقة التشخيص

في دراسة حديثة نُشرت في مجلة Radiology اختبر الباحثون أداء نظام ذكاء اصطناعي جديد يُدعى BrainMets.ai، طوّرته شركة Robovision Healthcare.

وقد أظهرت النتائج أن هذا النظام يتمتع بكفاءة عالية في اكتشاف الأورام، محققًا دقة بمعدل قدره 97.4% على مستوى الأورام المختلفة، لكن دقته في كشف الأورام تختلف حسب حجم الورم.

فقد بلغت دقة نظام الذكاء الاصطناعي BrainMets.ai في كشف الأورام التي يزيد حجمها على 12 ملم نسبة قدرها 100%، وأما الأورام التي يتراوح حجمها بين 6 و 12 ملم فقد بلغت دقة الاكتشاف 98%، وبلغت 97.7% للأورام التي يتراوح حجمها بين 3 و 6 ملم، وبلغت 93% للأورام التي يقل حجمها عن 3 ملم.

هذه الأرقام تُظهر قدرة الذكاء الاصطناعي على رصد حتى أصغر الأورام التي تصعب ملاحظتها بالعين البشرية في الصور الطبية.

ليس بديلًا للأطباء بل أداة مساعدة قوية

حتى مع دقة هذا النظام، فإن الهدف من تطويره ليس استبدال الأطباء، بل دعمهم في تحسين الكشف المبكر عن السرطان. فالتكامل بين الخبرة البشرية وقدرات الذكاء الاصطناعي يوفر فرصة لتسريع التحليل الطبي وتحسين دقته، مما يعزز فرص العلاج المبكر ورفع معدلات النجاة.

وتؤكد Robovision أن فعالية نظامها تعود إلى تدريبه على بيانات عالية الجودة، بالإضافة إلى إشراف فريق من المطورين المحترفين. وهذا يساهم في الحد من أخطاء النماذج مثل تقديم نتائج غير صحيحة، وتقليل ما يُعرف بالهلوسة (hallucinations) في استنتاجات الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي يُحدث ثورة في المجال الطبي

ما يحققه الذكاء الاصطناعي في مجال أورام الدماغ يُعدّ جزءًا من موجة تطور طبي أوسع. فقد تمكن باحثون من تطوير أداة ذكاء اصطناعي تساعد في الكشف عن أمراض الدماغ، كما ساعد الذكاء الاصطناعي في تطوير اختبار جديد لتحليل عينة دم من شخص أصيب سابقًا بالسرطان، وتوقع احتمالية تكرار إصابته، وهناك إنجازات طبية أخرى عديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ومع أن الذكاء الاصطناعي قد لا يبلغ الكمال، ولن يصبح بكفاءة البشر، فإنه لا يحتاج إلى ذلك ليكون ذا فائدة عظيمة في المجال الطبي. يكفي أن يُسرّع عملية التشخيص ويُحدد الحالات التي تستدعي فحوصات أعمق، وهو ما بدأ يتحقق بالفعل.