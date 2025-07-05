هواوي تستعد لمنافسة Java و Swift بلغة برمجة مفتوحة المصدر

أعلنت شركة هواوي خطوة جديدة في مسار الاستقلال التكنولوجي بعزمها إتاحة الشفرة المصدرية الخاصة بلغة البرمجة التي طورتها داخليًا والمعروفة باسم Cangjie، وذلك بنهاية شهر يوليو الجاري، مما يجعلها متاحة لكافة المطورين.

وجاء هذا الإعلان خلال فعالية HarmonyOS 5.0 Developer Beta، إذ كشفت هواوي أن لغة Cangjie التي طورتها حديثًا قد اُستخدمت في أكثر من 11 ألف تطبيق خلال أسبوعين فقط، كما دعت المستخدمين إلى المشاركة في اختبارها من خلال برنامج تجريبي خاص.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لإستراتيجية هواوي في دعم المصادر المفتوحة، بعد أن أتاحت حديثًا نموذجين من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها من سلسلة Pangu، في إطار سعيها إلى توسيع حضورها العالمي، وتقليل الاعتماد على المنتجات الأمريكية.

وتتميز لغة Cangjie بدعم أصلي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مستويات أمان عالية، كما أنها صُممت لتناسب مجموعة واسعة من الاستخدامات، وتدعم تطوير التطبيقات لنظامي أندرويد وiOS بالإضافة إلى نظامها الخاص HarmonyOS، مما يضعها في مواجهة مباشرة مع لغتي Java و Swift الشهيرتين.

يُذكر أن هواوي بدأت تطوير لغة Cangjie في العام الماضي، ومن المتوقع الاعتماد عليها بنحو موسّع بعد عام 2025. ولم يتضح بعد إذا كانت الشركة ستُجري تعديلات إضافية على اللغة قبل إتاحتها كمصدر مفتوح، أم ستطرحها بصيغتها الحالية في مواجهة لغات البرمجة التقليدية.

وتُعد هذه المبادرة جزءًا من توجه هواوي نحو بناء منظومة تقنية مستقلة ومتكاملة ترتكز على الابتكار المحلي ودعم المجتمع التقني العالمي من خلال أدوات تطوير مفتوحة قابلة للانتشار.