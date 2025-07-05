مبيعات آيفون تعاود الصعود في الصين بعد عامين من التراجع

بعد عامين من الأداء المتذبذب في السوق الصينية، بدأت شركة آبل تُظهر بوادر تعافٍ ملحوظ، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة أبحاث السوق Counterpoint.

ومنذ الربع الثالث من عام 2022، عانت آبل انخفاضات متتالية في الإيرادات السنوية في الصين، باستثناء ربع واحد فقط، إذ تراجعت المبيعات بنسبة وصلت إلى 13% في بعض الأوقات.

وقد وصل التدهور إلى ذروته خلال الأشهر الماضية، مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتقديم الحكومة الصينية حوافز قوية لدعم الشركات المحلية، مما جعل آبل الشركة الكبرى الوحيدة التي شهدت تراجعًا في مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الأول من العام.

وبدايةً من أبريل الماضي، بدأت الأمور بالتحسّن تدريجيًا. إذ سجّلت مبيعات آيفون ارتفاعًا طفيفًا، ووافقت آبل على الانضمام إلى برنامج الدعم الحكومي الصيني، وهو ما ساعدها في استعادة بعض الزخم في السوق المحلية، بالإضافة إلى إطلاق هاتفها الجديد المنخفض التكلفة نسبيًا آيفون 16e.

وحققت آبل نموًا بنسبة قدرها 8% في مبيعات آيفون خلال الربع المنتهي في يونيو 2025، وهو أول نمو فصلي منذ عامين. ويتزامن هذا الانتعاش مع اقتراب موعد إعلان نتائج الربع الجاري من السنة المالية لآبل.

ويبدو أن آبل بدأت باستعادة موطئ قدمها في أكبر أسواق الهواتف الذكية عالميًا، مستفيدةً من مرونة تسعيرها وإستراتيجياتها الجديدة للتأقلم مع الظروف السياسية والاقتصادية في الصين التي تهيمن عليها الشركات المحلية، وفي مقدمتها هواوي.