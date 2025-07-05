مايكروسوفت تُنهي وجودها المباشر في باكستان بعد 25 عامًا

أعلنت شركة مايكروسوفت إغلاق عملياتها المباشرة في باكستان، لتطوي بذلك صفحة امتدت لنحو 25 عامًا في هذا البلد الواقع جنوب آسيا، ضمن خطة لإعادة هيكلة نموذجها التشغيلي في الأسواق المحلية عالميًا.

وفي تصريح لموقع “تك كرانش”، أوضحت الشركة الأمريكية أن خدماتها للعملاء في باكستان ستُدار مستقبلًا عبر شركاء معتمدين ومكاتب إقليمية قريبة، مؤكدة أن الاتفاقيات القائمة ومستويات الخدمة لن تتأثر بهذا التغيير.

وقال متحدث باسم مايكروسوفت في بيان رسمي: “إننا نطبق هذا النموذج بنجاح في عدد من الدول حول العالم. وما زال عملاؤنا على رأس أولوياتنا، ويمكنهم توقع مستوى الخدمة العالي نفسه مستقبلًا”.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن القرار سيؤثر في خمسة موظفين فقط في باكستان، إذ لم تكن مايكروسوفت تملك أي فرق هندسية داخل البلاد، على عكس أسواق نامية أخرى مثل الهند. واقتصرت أنشطة الشركة في باكستان على تسويق منتجاتها، مثل Azure و Office 365.

ويأتي هذا القرار ضمن خطة إعادة هيكلة أوسع للشركة، إذ خفضت مايكروسوفت حديثًا نحو 4% من قوتها العاملة، أي ما يعادل 9 آلاف وظيفة على مستوى العالم، خاصةً في قسم الألعاب.

وكانت مايكروسوفت قد بدأت خلال السنوات الأخيرة نقل إدارة التراخيص والعقود التجارية الخاصة بباكستان إلى مركزها الأوروبي في إيرلندا، في حين تولت شركات محلية معتمدة مسؤولية تقديم الخدمات اليومية.

وكان جواد رحمن، أول مدير لمايكروسوفت في باكستان، قد أعلن خروج الشركة من السوق عبر منشور في منصة لينكدإن، قائلًا: “إن هذا ليس مجرد انسحاب تجاري، بل هو إشارة مقلقة إلى بيئة لم تعد حتى الشركات العالمية الكبرى قادرة على الاستمرار فيها”.

ويعكس خروج مايكروسوفت التحديات الأوسع التي تواجه قطاع التكنولوجيا في باكستان، إذ لم تتمكن البلاد من ترسيخ نفسها كوجهة رائدة للخدمات التقنية مقارنةً بجيرانها الإقليميين.

وفي المقابل، تسيطر شركات محلية على المشهد التقني، إلى جانب شركات صينية كبرى مثل هواوي التي نجحت في تقديم بنى تحتية تقنية متقدمة للبنوك وشركات الاتصالات في باكستان.