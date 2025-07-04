هونر تُطلق حاسوب MagicBook Art 14 الجديد إصدار 2025

أعلنت شركة هونر رسميًا حاسوبها المحمول الجديد MagicBook Art 14 (إصدار 2025)، إلى جانب الهاتف القابل للطي Magic V5.

ويأتي جهاز MagicBook Art 14 بهيكل مصنوع من سبائك المغنيسيوم المستخدمة في الصناعات الفضائية، وبتصميم يُسمى Luban، ويبلغ وزنه كيلوجرام واحد، مع سُمك قدره 11.5 ملم فقط، مما يجعله من أنحف الحواسيب المحمولة وأخفها في فئته.

ويحمل الجهاز شاشة OLED تعمل باللمس قياسها 14.6 إنشًا، بدقة قدرها 3120×2080 بكسلًا، ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا. وتدعم الشاشة عرض 1.07 مليار لون، وهي تدعم الطيف اللوني DCI-P3 كاملًا، وسطوعًا يصل إلى 1600 شمعة.

وتدعم الشاشة تقنية Oasis Eye Protection التي تملكها هونر، والتي تستخدم طبقة مقاومة للانعكاسات مكونة من 8 طبقات لتقليل الانعكاسات بنسبة تصل إلى 99%، بالإضافة إلى تقنية تعتيم PWM بتردد قدره 4320 هرتزًا، ووضع القراءة الإلكترونية لتقليل الضوء الأزرق. وقد حصلت الشاشة على شهادتي TÜV Rheinland و +VICO A لضمان تجربة مشاهدة خالية من الإجهاد البصري والوميض.

ويعمل الحاسوب بمعالجات Intel Core Ultra 5 225H أو Ultra 7 255H، إلى جانب بطاقة Intel ARC للرسومات، وذاكرة عشوائية LPDDR5x بسعة تصل إلى 32 جيجابايت، مع سعة تخزين قدرها تيرابايت واحد أو 2 تيرابايت، مع الاعتماد على تقنيات تبريد متقدمة تشمل غرفة بخار رفيعة للغاية، ومراوح، وطبقات من الجرافيت، للحفاظ على درجات الحرارة منخفضة في أثناء العمل.

وتقول هونر إن الجهاز يحمل بطارية تدوم حتى 10 ساعات من الاستخدام المكتبي، كما تدعم الشحن السريع حتى 46% خلال 30 دقيقة، أو شحنًا كاملًا في 95 دقيقة، ويضم الجهاز كاميرا بدقة قدرها 1080 بكسلًا بتصميم مغناطيسي قابل للفصل لضمان الخصوصية.

ويضم الجهاز 6 مكبرات صوت بتقنية Magic Spatial Audio، مع دعم Wi-Fi 6E، و Bluetooth 5.1، وتقنية NFC المدمجة في لوحة اللمس. ويعمل الجهاز بنظام Windows 11 Home، مع واجهة MagicOS الخاصة بهونر، ويضم النظام مجموعة أدوات إنتاجية ذكية لتعزيز العمل والتكامل مع الأجهزة الأخرى.

ويُعد MagicBook Art 14 إضافة قوية لسوق الحواسيب المحمولة الفاخرة، ويستهدف المستخدمين الباحثين عن الأداء العالي والتصميم العصري، علمًا بأن سعره يبدأ من نحو 1200 دولارٍ أمريكي.