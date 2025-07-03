هونر تكشف عن Magic V5.. أنحف هاتف قابل للطي في العالم

كشفت شركة هونر رسميًا عن هاتفها القابل للطي الجديد Magic V5، الذي تصفه بأنه أنحف هاتف قابل للطي في العالم حاليًا، وذلك خلال حدث خاص أُقيم في الصين، ومن المنتظر وصوله إلى الأسواق العالمية في وقت لاحق “قريبًا”، وفقًا لما أكدته الشركة.

ويبلغ سمك الهاتف الجديد 8.8 ملم فقط عند الطي، متفوقًا بفارق طفيف على هاتف Oppo Find N5 الذي يبلغ سمكه 8.9 ملم. ورغم أن الفرق لا يُلاحظ بسهولة، فإن الانحناء الخفيف في إطار Magic V5 يمنحه ملمسًا أنحف عند الاستخدام، لكن هذا ينطبق فقط على اللون الأبيض العاجي، الذي يتميز بطبقة خارجية من ألياف خاصة. أما النسخ الأخرى ذات الألوان المختلفة، فهي تأتي بطبقة من الجلد النباتي أو الألياف التقليدية، مما يجعل سمكها يصل إلى 9 ملم.

ومع ذلك، فإن وصف الهاتف بأنه “أنحف في العالم” يثير بعض الجدل، إذ إن الكاميرا الخلفية الثلاثية بارزة بشكل ملحوظ، وتفوق في ارتفاعها وحدة كاميرا هاتف أوبو، مما يجعل الهاتف يبدو أكثر سُمكًا عند الحمل، لكن هذا البروز قد يكون مبررًا من ناحية المواصفات، إذ يقدم Magic V5 مستشعرات عالية الدقة وفتحات عدسات أسرع في معظم الكاميرات.

وعند فتح الهاتف بالكامل، يصل سُمك الإطار إلى 4.1 ملم، متفوقًا مرة أخرى على هاتف أوبو الذي يبلغ سمكه 4.2 ملم، وإن كان كلا الهاتفين لا يصلان إلى نحافة هاتف Huawei Mate XT الثلاثي الطي، الذي يبلغ سمكه 3.6 ملم في أنحف نقطة له.

وتجدر الإشارة إلى أن هونر كانت تحتفظ بلقب أنحف هاتف قابل للطي عبر إصدار Magic V3، قبل أن تنتزعه منها أوبو مطلع هذا العام. ومع قرب إعلان سامسونج عن Galaxy Z Fold 7 الأسبوع المقبل، تشير التسريبات إلى أنه سيكون أنحف من الجيل السابق، لكنه ربما لا يصل إلى مستوى Magic V5.

وقد يكون الهاتف أيضًا الأخف وزنًا بين الهواتف القابلة للطي، إذ يزن 217 جرامًا، وهو نفس وزن هاتف Vivo X Fold 5 الذي كُشف عنه الأسبوع الماضي.

وأما على صعيد المواصفات، فيأتي هاتف Magic V5 مزودًا بمعالج Snapdragon 8 Elite من كوالكوم، وذاكرة وصول عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت، إلى جانب بطارية كبيرة سعتها 5820 ميلي أمبير.

ويضم الهاتف شاشتين من نوع LTPO OLED بمعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، مع دعم الشحن اللاسلكي، وتصنيفي IP58 و IP59 لمقاومة الغبار والماء، مما يجعله قريبًا من الهواتف الرائدة من ناحية التحمل.

يُذكر أن النسخ غير البيضاء من الهاتف تأتي بمواد تصنيع مختلفة عن نسخة “العاج الأبيض”. وتطرح هونر هاتف Magic V5 بسعر يبدأ من 1250 دولارٍ أمريكي.