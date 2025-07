مراجعة شاملة لهاتف سوني Xperia 1 VII الجديد

يأتي هاتف سوني Xperia 1 VII الرائد الجديد بتصميم مميز وأنيق، ويحتوي على نظام تصوير احترافي يجعله من أبرز الهواتف الذكية المناسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي.

يعمل هذا الهاتف بأحدث معالج من كوالكوم، ويحتوي على بطارية تمتاز بالعمر الطويل، ويقدم تجربة استخدام مميزة لمحبي ألعاب الفيديو، كما أنه مناسب لتعدد المهام وبث المحتوى المرئي بفضل الشاشة العالية الدقة، وجودة الصوت المميزة التي يقدمها.

ولتتعرف مواصفاته ومزاياه، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف سوني Xperia 1 VII الرائد الجديد:

يأتي Xperia 1 VII بتصميم أنيق يُشبه الجيل السابق مع تغييرات طفيفة في حجم الإطار المحيط بعدسات الكاميرا الخلفية، وتأتي الجهة الخلفية من الهاتف مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus، والجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2، وأما الإطار فهو مصنوع من الألمنيوم.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأخضر والبنفسجي، ويحتوي على مقبس السماعة التقليدي الذي يأتي بمقاس قدره 3.5 ملم، كما يقدم تجربة صوت غامرة بفضل مكبرات الصوت المُحسنة، ودعم تقنيات مثل: Dolby Atmos و Hi-Res Audio.

يتميز هاتف سوني الجديد بالمتانة العالية؛ إذ يدعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، وهذا يعني أنه قادر على تحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى متر ونصف المتر لمدة تصل إلى نصف ساعة.

يضم هاتف سوني Xperia 1 VII شاشة OLED يبلغ حجمها 6.5 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080×2340 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

تمتاز الشاشة بالدقة العالية والتباين المثالي وتُظهر الألوان بدرجاتها الطبيعية، وتدعم تقنية LTPO لتغيير معدل التحديث حسب المحتوى المعروض على الشاشة؛ مما يساعد في تقليل استهلاك الطاقة.

يعمل هاتف سوني Xperia 1 VII الجديد بمعالج Snapdragon 8 Elite الذي يوفر أداءً قويًا وسلسًا في جميع الاستخدامات، سواء في الألعاب الثقيلة أو عند استخدام تطبيقات متعددة في الوقت نفسه.

ولضمان الحصول على أفضل أداء خلال جلسات اللعب الطويلة أو الاستخدام المُكثف، أضافت سوني إلى هاتف Xperia 1 VII نظام تبريد بخاري وصفائح جرافيت لتبديد الحرارة.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD، وهذه المزية لا تتوفر في معظم الهواتف الرائدة الجديدة.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، يدعم هذا الهاتف تقنية الذكاء الاصطناعي المطورة من سوني Xperia Intelligence لتعزيز تجربة التصوير والاستماع والمشاهدة.

كما يدعم الهاتف مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي طورتها جوجل، وأبرزها:

تُعد الكاميرا من أبرز نقاط القوة في هاتف Xperia 1 VII، فهو يضم نظام تصوير احترافي؛ مما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاق التصوير الفوتوغرافي، خاصة أولئك الذين يفضلون إمكانية التحكم اليدوي وتوفر إعدادات تصوير احترافية.

يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تتمتع بالمواصفات التالية:

وأما الكاميرا الأمامية، فتبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وتأتي مع فتحة عدسة قدرها f/2.0.

طورت سوني كاميرات هاتفها الرائد الجديد بالتعاون مع ZEISS، وتتميز هذه الكاميرات بوجود طلاء ZEISS T‎ المقاوم للانعكاسات، والذي يُعزز جودة الصور من خلال زيادة نفاذية الضوء، وتقليل الانعكاسات في العدسات.

يوفر Xperia 1 VII تجربة تصوير مستوحاة من كاميرات Sony Alpha الاحترافية، ويدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 120 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى دعم مزية تتبع العين والوجه للبشر والحيوانات، مما يضمن تركيزًا دقيقًا في موضوع الصورة الأساسي في مُختلف أوضاع التصوير.

ولمحبي تسجيل مقاطع الفيديو الاحترافية، يقدّم الهاتف تجربة تصوير سينمائي بفضل تطبيق AI Camerawork، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتثبيت اللقطات وتحديد موضع الهدف في الإطار باستمرار، حتى في أثناء الحركة. يساعد ذلك في إنتاج مقاطع فيديو احترافية ومؤطرة بدقة.

Stay one step ahead with AI Camerawork on Xperia 1 VII. 🏃 From Subject Position Lock to steady your focus, to Posture Estimation to anticipate their next move, AI Camerawork hones in to keep your subjects centre stage.#SonyXperia #Xperia1VII #AICamerawork pic.twitter.com/BeGYwg3tGE

— Sony | Xperia (@sonyxperia) June 28, 2025