مراجعة شاملة لهاتف سوني Xperia 1 VII الجديد

يأتي هاتف سوني Xperia 1 VII الرائد الجديد بتصميم مميز وأنيق، ويحتوي على نظام تصوير احترافي يجعله من أبرز الهواتف الذكية المناسبة لهواة التصوير الفوتوغرافي.

يعمل هذا الهاتف بأحدث معالج من كوالكوم، ويحتوي على بطارية تمتاز بالعمر الطويل، ويقدم تجربة استخدام مميزة لمحبي ألعاب الفيديو، كما أنه مناسب لتعدد المهام وبث المحتوى المرئي بفضل الشاشة العالية الدقة، وجودة الصوت المميزة التي يقدمها.

ولتتعرف مواصفاته ومزاياه، سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف سوني Xperia 1 VII الرائد الجديد:

التصميم

يأتي Xperia 1 VII بتصميم أنيق يُشبه الجيل السابق مع تغييرات طفيفة في حجم الإطار المحيط بعدسات الكاميرا الخلفية، وتأتي الجهة الخلفية من الهاتف مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus، والجهة الأمامية مغطاة بطبقة زجاجية من نوع Gorilla Glass Victus 2، وأما الإطار فهو مصنوع من الألمنيوم.

يتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأخضر والبنفسجي، ويحتوي على مقبس السماعة التقليدي الذي يأتي بمقاس قدره 3.5 ملم، كما يقدم تجربة صوت غامرة بفضل مكبرات الصوت المُحسنة، ودعم تقنيات مثل: Dolby Atmos و Hi-Res Audio.

يتميز هاتف سوني الجديد بالمتانة العالية؛ إذ يدعم معيار IP68 لمقاومة الماء والغبار، وهذا يعني أنه قادر على تحمل الغمر في الماء حتى عمق يصل إلى متر ونصف المتر لمدة تصل إلى نصف ساعة.

الشاشة

يضم هاتف سوني Xperia 1 VII شاشة OLED يبلغ حجمها 6.5 بوصات، وتمتاز بدقة قدرها 1080×2340 بكسلًا، وتدعم معدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا.

تمتاز الشاشة بالدقة العالية والتباين المثالي وتُظهر الألوان بدرجاتها الطبيعية، وتدعم تقنية LTPO لتغيير معدل التحديث حسب المحتوى المعروض على الشاشة؛ مما يساعد في تقليل استهلاك الطاقة.

المعالج والأداء

يعمل هاتف سوني Xperia 1 VII الجديد بمعالج Snapdragon 8 Elite الذي يوفر أداءً قويًا وسلسًا في جميع الاستخدامات، سواء في الألعاب الثقيلة أو عند استخدام تطبيقات متعددة في الوقت نفسه.

ولضمان الحصول على أفضل أداء خلال جلسات اللعب الطويلة أو الاستخدام المُكثف، أضافت سوني إلى هاتف Xperia 1 VII نظام تبريد بخاري وصفائح جرافيت لتبديد الحرارة.

يعمل الهاتف بنظام أندرويد 15، ويتوفر بخيارين من ذاكرة الوصول العشوائي، هما: 12 أو 16 جيجابايت، وبخيارين من ذاكرة التخزين الداخلية، هما: 256 أو 512 جيجابايت مع إمكانية التوسعة حتى 2 تيرابايت عبر بطاقة microSD، وهذه المزية لا تتوفر في معظم الهواتف الرائدة الجديدة.

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، يدعم هذا الهاتف تقنية الذكاء الاصطناعي المطورة من سوني Xperia Intelligence لتعزيز تجربة التصوير والاستماع والمشاهدة.

كما يدعم الهاتف مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي طورتها جوجل، وأبرزها:

مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini الذي يمكن استخدامه للحصول على أفكار جديدة، والمساعدة في كتابة رسائل البريد الإلكتروني، وتخطيط الفعاليات، وغير ذلك.

أدوات تحرير الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل: Magic Editor و Magic Eraser و Photo Unblur.

مزية البحث Circle to search.

الكاميرا

تُعد الكاميرا من أبرز نقاط القوة في هاتف Xperia 1 VII، فهو يضم نظام تصوير احترافي؛ مما يجعله خيارًا مثاليًا لعشاق التصوير الفوتوغرافي، خاصة أولئك الذين يفضلون إمكانية التحكم اليدوي وتوفر إعدادات تصوير احترافية.

يضم الهاتف كاميرا خلفية ثلاثية العدسات تتمتع بالمواصفات التالية:

العدسة الرئيسية تبلغ دقتها 48 ميجابكسل ، وتأتي مع فتحة عدسة قدرها f/1.9.

48 ميجابكسل f/1.9. العدسة ال فائقة الاتساع تبلغ دقتها 48 ميجابكسل ، وتأتي مع فتحة عدسة قدرها f/2.0.

فائقة الاتساع 48 ميجابكسل f/2.0. العدسة المقربة تبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وتأتي مع بُعد بؤري متغير من 85 ملم إلى 170 ملم.

وأما الكاميرا الأمامية، فتبلغ دقتها 12 ميجابكسل، وتأتي مع فتحة عدسة قدرها f/2.0.

طورت سوني كاميرات هاتفها الرائد الجديد بالتعاون مع ZEISS، وتتميز هذه الكاميرات بوجود طلاء ZEISS T‎ المقاوم للانعكاسات، والذي يُعزز جودة الصور من خلال زيادة نفاذية الضوء، وتقليل الانعكاسات في العدسات.

يوفر Xperia 1 VII تجربة تصوير مستوحاة من كاميرات Sony Alpha الاحترافية، ويدعم تسجيل مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 120 إطارًا في الثانية، بالإضافة إلى دعم مزية تتبع العين والوجه للبشر والحيوانات، مما يضمن تركيزًا دقيقًا في موضوع الصورة الأساسي في مُختلف أوضاع التصوير.

ولمحبي تسجيل مقاطع الفيديو الاحترافية، يقدّم الهاتف تجربة تصوير سينمائي بفضل تطبيق AI Camerawork، الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتثبيت اللقطات وتحديد موضع الهدف في الإطار باستمرار، حتى في أثناء الحركة. يساعد ذلك في إنتاج مقاطع فيديو احترافية ومؤطرة بدقة.

Stay one step ahead with AI Camerawork on Xperia 1 VII. 🏃 From Subject Position Lock to steady your focus, to Posture Estimation to anticipate their next move, AI Camerawork hones in to keep your subjects centre stage.#SonyXperia #Xperia1VII #AICamerawork pic.twitter.com/BeGYwg3tGE — Sony | Xperia (@sonyxperia) June 28, 2025

في ظروف الإضاءة المنخفضة، يقدم الهاتف أداءً قريبًا من الكاميرات الاحترافية، بفضل مستشعرات قوية تشمل: مستشعر Exmor T للعدسة الأساسية، ومستشعر جديد للعدسة الفائقة الاتساع، ويمكن لهذه المستشعرات التقاط كمية كبيرة من الضوء تضمن وضوح التفاصيل في أثناء التصوير بالليل.

ولعشاق التصوير الشخصي، يوفر الهاتف وضع البورتريه المُحسّن مع تأثير بوكيه (Bokeh) طبيعي يحاكي ما تقدمه الكاميرات الاحترافية.

البطارية والشحن

يحتوي Xperia 1 VII على بطارية تبلغ سعتها 5000 ميلي أمبير في الساعة، ويدعم الشحن السريع بقدرة تبلغ 30 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة. ويدعم الهاتف أيضًا الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي لشحن الأجهزة الأخرى المتوافقة.

تمتاز بطارية الهاتف بالعمر الطويل؛ إذ يمكن أن تستمر بالعمل لمدة تصل إلى 36 ساعة من تشغيل مقاطع الفيديو.

السعر

يُباع هاتف سوني Xperia 1 VII الجديد بسعر قدره 5499 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.

المواصفات الكاملة لهاتف سوني Xperia 1 VII الجديد:

Sony Xperia 1 VII المعالج معالج كوالكوم ( Snapdragon 8 Elite ) الثماني النوى والمُصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر. الشاشة من نوع (LTPO OLED) بقياس قدره 6.5 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256 أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 48 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة قدرها 48 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 12 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم يدعم. دعم بطاقة microSD يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات الواي فاي 6e/7، وتقنية البلوتوث 6.0، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأخضر، والبنفسجي. نظام التشغيل أندرويد 15. الوزن 197 جرامًا. السعر 5499 ريالًا سعوديًا للطراز الذي يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة قدرها 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة قدرها 256 جيجابايت.