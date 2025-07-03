مايكروسوفت تُجري عمليات تسريح كُبرى في قسم الألعاب

أجرت شركة مايكروسوفت جولة جديدة من تسريح موظفيها طالت هذه المرة قسم الألعاب التابع لها، وذلك في إطار خطة أوسع لخفض التكاليف على الرغم من الأداء المالي القوي الذي تحققه الشركة.

وبحسب تقرير نشرته وكالة بلومبرغ، فقد تلقى موظفو قسم الألعاب صباح الأربعاء إشعارات رسمية بإنهاء خدماتهم، وذلك بعد أن كانت التوقعات تُشير الأسبوع الماضي إلى قرب تنفيذ هذه الخطوة.

ويأتي ذلك كجزء من خطة أعلنتها مايكروسوفت سابقًا، تتضمن تقليص نحو 3% من قوتها العاملة العالمية خلال الصيف، قبل أن تعلن الأربعاء إلغاء 9,000 وظيفة إضافية.

وشملت عملية التسريح قسم King في العاصمة السويدية ستوكهولم، وهو الفريق المسؤول عن تطوير لعبة Candy Crush الشهيرة، إذ استغنت الشركة عن 10% من موظفيه، أي ما يعادل نحو 200 وظيفة. كما أشارت بلومبرغ إلى أن مكاتب أخرى في أوروبا والولايات المتحدة تأثرت بالتسريحات.

وفي رسالة داخلية اطلع عليها موقع “ويندوز سنترال“، قال فيل سبنسر، الرئيس التنفيذي لقسم الألعاب في مايكروسوفت، إن هذه القرارات تأتي على الرغم من النمو الكبير في عدد اللاعبين وساعات اللعب، مضيفًا أن تلك القرارات هدفها استمرار ذلك النجاح.

وكانت مايكروسوفت قد استغنت العام الماضي عن نحو ألفي موظف من قطاع الألعاب، وشملت عملية التسريح فرقًا من استوديوهات Xbox و Activision Blizzard، كما أغلقت ثلاث فرق تطوير تابعة لشركة ZeniMax التي استحوذت عليها في عام 2021.

وتشكّل هذه الخطوة رابع جولة تسريحات في قسم Xbox خلال 18 شهرًا، وتأتي في سياق أوسع من الاضطرابات التي يشهدها قطاع الألعاب العالمي، إذ تشير التقديرات إلى أن 11% من مطوري الألعاب فقدوا وظائفهم خلال عام 2024.

ومع ذلك، فإن مايكروسوفت تواصل تحقيق أرباح قوية، إذ سجلت أكثر من 25 مليار دولار كصافي أرباح في تقريرها المالي الأخير، مما يسلّط الضوء على المفارقة بين نمو العائدات وتقلص الوظائف داخل أحد أبرز قطاعاتها.