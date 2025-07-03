جوجل تطلق نموذج “Veo 3” لتوليد الفيديو في الشرق الأوسط

أعلنت شركة جوجل اليوم، إطلاق نموذجها الأحدث لتوليد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي، (Veo 3)، عبر منصة (Gemini) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ يتوفر النموذج الآن لجميع مشتركي (Google AI Pro) في جميع أنحاء المنطقة، مما يمثل نقلة نوعية في قدرات إنشاء المحتوى المرئي والمسموع.

ويتميز نموذج (Veo 3) بقدرته غير المسبوقة على إنتاج مؤثرات صوتية، وأصوات خلفية، وحوارات متزامنة مع المقاطع التي يُنشئها، وهي المرة الأولى التي تتوفر فيها هذه الإمكانية في نماذج جوجل لتوليد الفيديو، ويُمكّن هذا النموذج المستخدمين من تحقيق رؤيتهم الإبداعية عبر مزيج متكامل من المرئيات والأصوات المختلفة، مما يفتح آفاقًا جديدة للمبدعين وصناع المحتوى.

الآن، Veo 3 أصبح متوفر رسميًا في العالم العربي!

الخيال صار واقع 🎥 مع Veo 3 في Gemini، أفكارك تتحول لفيديو بصوت وصورة.

جرّبه الآن وخلّي خيالك حقيقة! 🚀https://t.co/AwDYsHxAPb pic.twitter.com/yLEUVTd5Vb — GoogleArabia (@GoogleArabia) July 3, 2025

نموذج (Veo 3).. سهولة الاستخدام وجودة عالية:

يتيح إدماج نموذج (Veo 3) الآن في تطبيق (Gemini) للمستخدمين تجربة سلسة وفعالة، إذ يمكن للمستخدمين ببساطة إدخال وصف نصي للمشهد المطلوب في في مربع النص (prompt)، ليقوم النموذج بإنشاء فيديو مخصص مدته ثماني ثوانٍ، ولا يقتصر الإبداع على الصورة فحسب، بل يتضمن الفيديو الناتج الصوت والحوار والموسيقى، كل ذلك بجودة تبلغ 720 بكسلًا.

وتجدر الإشارة إلى أن جوجل كانت قد أطلقت نموذج (Veo 3) لأول مرة في حدثها السنوي للمطورين (Google I/O 2025)، في شهر مايو الماضي. ويقدم النموذج أفضل جودة في فئته، متفوقًا في الفيزياء، والواقعية، والالتزام الدقيق بالطلبات المكتوبة. كما يقوم بتوليد جميع المقاطع الصوتية بنحو أصلي وجديد كليًا، مما يضمن أصالة المحتوى.

الشفافية وتحديد المحتوى المُولَّد بالذكاء الاصطناعي:

في خطوة لتعزيز الشفافية ومساعدة المستخدمين على تحديد المحتوى المُولَّد عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، تستخدم جوجل تقنية (SynthID) الخاصة بها في المحتوى الذي تولّده نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما يشمل: Veo 3، وهي تقنية تدمج علامات غير مرئية في كل إطار من إطارات الفيديو المولدة، للمساعدة في تعرّف المحتوى المُولَّد بالذكاء الاصطناعي. وقد أطلقت الشركة حديثًا أداة (SynthID Detector) لعدد من المختبرين الأوائل، وتهدف إلى توسيع الوصول إليه قريبًا.

ويمكن للأشخاص الراغبين في تجربة قدرات (Veo 3) الفائقة، الاشتراك في (Google AI Pro)، إذ أصبح النموذج متاحًا بدءًا من اليوم. ويمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة نحو إدماج الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنشاء الإبداعي، مما يفتح آفاقًا جديدة للمبتكرين في المنطقة.