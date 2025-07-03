التاكسي الجوي في أبوظبي.. تحول نوعي في مستقبل التنقل

تشهد إمارة أبوظبي نقلة نوعية في مستقبل التنقل الحضري، مع إعلان شركة (آرتشر للطيران) Archer Aviation، إجرائها اختبارات تجريبية لطائرتها الكهربائية العمودية (ميدنايت) Midnight.

وتأتي هذه الخطوة، التي تتوافق مع إستراتيجية مجلس الأنظمة الذكية الذاتية الحركة الداعمة لتطوير حلول التنقل الجوي الذكي، بالتعاون مع مكتب أبوظبي للاستثمار، لتمهد الطريق أمام إطلاق خدمات التاكسي الجوي التجارية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، لتبدأ حقبة جديدة من التنقل المستدام والذكي.

انطلاق الرحلة التجريبية للتاكسي الجوي في أبوظبي:

انطلقت الرحلة التجريبية لطائرة (ميدنايت) الكهربائية من مطار البطين للطيران الخاص في إمارة أبوظبي، وحضر هذا الحدث الهام عدد من كبار المسؤولين من الجهات الحكومية والشركات الرائدة في قطاع الطيران، بما يشمل: مكتب أبوظبي للاستثمار، والهيئة العامة للطيران المدني، ومركز النقل المتكامل، وطيران أبوظبي، ومطارات أبوظبي، وممثلون عن شركاء (آرتشر للطيران) في المنطقة.

الرحلة التجريبية للتاكسي الطائر "ميدنايت"، التي انطلقت من مطار البطين للطيران الخاص في #أبوظبي، أسهمت في تقييم أداء الطائرة في مختلف الظروف الجوية، وذلك في خطوة تعكس رؤية أبوظبي الاستشرافية نحو دعم تطوير حلول التنقل الذكي، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز للحلول التكنولوجية المستقبلية. pic.twitter.com/1OUmVQ9P5s — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) July 2, 2025

وقد هدفت هذه الاختبارات إلى تقييم شامل لأداء الطائرة وقدرتها التشغيلية في الظروف المناخية الصعبة التي تتميز بها المنطقة، مثل: درجات الحرارة المرتفعة، والرطوبة العالية، والغبار، ويضمن هذا التقييم الصارم جاهزية الطائرة ودفعها نحو مرحلة التشغيل التجاري الآمن والفعال.

(ميدنايت).. أيقونة التنقل المستقبلي:

تُعدّ طائرة (ميدنايت) الكهربائية العمودية تجسيدًا للابتكار في مجال التنقل الجوي المتقدم، فهي مصممة لتكون مستدامة وصديقة للبيئة، إذ تعمل كليًا بالطاقة الكهربائية ولا تتسبب في وجود أي انبعاثات تشغيلية، كما يتميز تصميمها بالجمع بين الأمان، والراحة، والسرعة، مع الاستعانة بأحدث التقنيات الحديثة في هذا المجال.

وتتميز طائرة آرتشر للطيران ميدنايت، بأنها طائرة كهربائية للإقلاع والهبوط العمودي (eVTOL)، مصممة للتنقل الجوي في المناطق الحضرية، وتتسع لطيار واحد وأربعة ركاب، وتتميز بسرعة طيران تبلغ 241 كم في الساعة، ومدى يتراوح بين 32 و80 كم.

وتعمل على ارتفاع 610 أمتار، وهي مصممة لتكون أكثر هدوءًا من طائرات الهليكوبتر، إذ يبلغ مستوى الضوضاء نحو 45 ديسيبل أثناء الطيران، و 65 ديسيبل أثناء الإقلاع والهبوط.

كما تعمل هذه الطائرة باستخدام 12 مروحة – 6 مراوح إمالة و6 مراوح ثابتة للإقلاع والهبوط العمودي – وتعتمد على ستة حزم من البطاريات، وتتميز بنوافذ بانورامية توفر رؤية جيدة.

وأكد سعادة بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار، أن هذا الاختبار يعكس الرؤية الاستشرافية لإمارة أبوظبي في أن تكون وجهة رائدة عالميًا في مجال التنقل الجوي المتقدم. وأشار إلى أن مجمع صناعة المركبات الذكية والذاتية القيادة (SAVI) يوفر بيئة مثالية للشركات الرائدة مثل (آرتشر للطيران) لاختبار تشغيل المركبات المبتكرة والذكية، واعتمادها.

ومن جانبه، قال آدم غولدستين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة (آرتشر للطيران): “تمثل الاختبارات في دولة الإمارات خطوة مهمة نحو التشغيل التجاري في أبوظبي، كما يزودنا اختبار الطائرة خلال فصل الصيف ببيانات ضرورية لدفع جهود الحصول على الاعتمادات اللازمة للتشغيل التجاري في الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية”.

وتخطط (آرتشر للطيران) لتوسيع برنامجها التجريبي في المنطقة لجمع بيانات إضافية تدعم جهودها في الحصول على شهادات الاعتماد المطلوبة وتوسيع نطاق عملياتها التجارية في دولة الإمارات والأسواق الرئيسية الأخرى.

الشراكات الإستراتيجية ودور أبوظبي الريادي:

يأتي تنظيم الرحلة التجريبية في إطار الاختبارات المشتركة بين (آرتشر للطيران) و(طيران أبوظبي) لتشغيل التاكسي الجوي في الإمارة، ويُعدّ هذا الإعلان دفعة مهمة لمسيرة (آرتشر للطيران) نحو الاعتماد التجاري، خاصة بعد حصولها حديثًا على الموافقة التنظيمية لتصميم أول مهبط للطائرات العمودية الهجينة في دولة الإمارات، في محطة أبوظبي للرحلات البحرية في ميناء زايد، بالإضافة إلى شراكاتها المستمرة مع مشغلين إقليميين بارزين.

وتهدف (آرتشر للطيران) من خلال برنامج اختبار التاكسي الجوي وتشغيله إلى تعزيز حضورها في الأسواق الرائدة، وتُعدّ أبوظبي أولى هذه الأسواق.

ويعزز هذا التطور مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد في مجال التنقل الجوي المتقدم، ويؤكد التزام دولة الإمارات بدعم الابتكار في قطاع النقل الذكي وتطوير حلول التنقل المستدام، مما يرسم ملامح مستقبل يتسم بالسرعة، والكفاءة، والاستدامة.