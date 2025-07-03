إكس تختبر كتابة “ملاحظات المجتمع” بالذكاء الاصطناعي

أعلنت منصة إكس بدء تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة “ملاحظات المجتمع Community Notes“، لأول مرة منذ إطلاق تلك الميزة.

وتهدف المنصة من خلال هذه الخطوة إلى تسريع نشر الملاحظات التوضيحية على المنشورات وتوسيع نطاقها، مع الحفاظ على الدقة والحيادية.

وكشفت المنصة عن أدوات تطوير جديدة تتيح للمبرمجين إنشاء “كتّاب ملاحظات آليين” بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن هذه الأدوات ستُستخدم حاليًا في وضع اختبار، ولن تُنشر أي ملاحظة مكتوبة بالذكاء الاصطناعي دون مراجعة واعتماد.

ومن المقرر قبول أول دفعة من “كُتّاب الملاحظات الآليين” في وقت لاحق من هذا الشهر، ليبدأ بعدها ظهور الملاحظات التي أُنشئت بالذكاء الاصطناعي أمام المستخدمين.

وفي منشور رسمي، أوضحت المنصة أن هذه الميزة الجديدة قد تسهم في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أكثر دقة وأقل تحيّزًا، من خلال الاستفادة من تقييمات المستخدمين للملاحظات المنشورة، مما يخلق “دورة تحسين متواصلة” تعزز كفاءة تلك الميزة.

وستخضع الملاحظات التي تكتبها نماذج الذكاء الاصطناعي إلى تقييم أولي عبر نظام مفتوح المصدر وآلي يُقيّم مدى صلة الملاحظة بالموضوع، ويرصد إذا كانت تنطوي على إساءة أو تحرش. ويعتمد هذا التقييم على بيانات سابقة من مساهمي مجتمع الملاحظات.

وأكدت إكس أن “التحكم ما زال بيد البشر”، لكن دور العنصر البشري يبدو مقتصرًا على تقييم الملاحظات بعد نشرها، من خلال نظام التصويت والتغذية الراجعة.

ولتوفير الشفافية، سوف تُميّز كل ملاحظة أُنشئت بالذكاء الاصطناعي بوضوح عند عرضها للمستخدمين. كما أوضحت الشركة أن الذكاء الاصطناعي لن يُستخدم إلا على المنشورات التي طُلبت لها ملاحظات مجتمعية سابقًا، في حين تتجه المنصة مستقبلًا إلى توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن نظام التحقق من المحتوى.

يُذكر أن “ملاحظات المجتمع Community Notes” هي ميزة في منصة إكس تهدف إلى مكافحة المعلومات المضللة وتعزيز الشفافية، وذلك من خلال تمكين المستخدمين من إضافة ملاحظات توضيحية على المنشورات التي قد تحتوي على معلومات غير دقيقة أو مضللة.