بعد سنوات من الشائعات.. آبل تختبر آيفون القابل للطي بنماذج أولية

بعد سنوات من الشائعات والتقارير المتكررة، دخل مشروع هاتف آبل القابل للطي، المعروف إعلاميًا باسم آيفون فولد iPhone Fold، رسميًا مرحلة نماذج الإنتاج الأولية (P1)، وفقًا لما ذكرته مصادر من سلسلة التوريد، ونقلته صحيفة DigiTimes. ويمهد هذا التقدم الطريق لإطلاق محتمل للهاتف المنتظر في صيف عام 2026، إلى جانب سلسلة آيفون 18.

وتُعد هذه المرحلة الأولية جزءًا من عملية التطوير الدقيقة التي تتبعها آبل في تصميم أجهزتها، إذ تستغرق عادةً نحو شهرين، تليها مراحل إضافية من النماذج التجريبية، وصولًا إلى اختبار التحقق الهندسي (EVT)، ثم اختبار التحقق من التصميم (DVT)، وأخيرًا اختبار التحقق من الإنتاج (PVT) الذي يسبق التصنيع الضخم.

وكانت الشائعات حول هاتف آيفون فولد iPhone Fold قد بدأت منذ أكثر من سبع سنوات، وسط تسريبات عن امتلاك آبل أكثر من نموذج قابل للطي، مع تعاونها في وقت سابق مع شركة سامسونج لتطوير شاشة قابلة للطي خالية من التجاعيد، وهو أكبر تحدي تقني ما زالت تسعى إلى حله حتى الآن.

وتشير أحدث المعلومات إلى أن نموذج آيفون فولد iPhone Fold دخل مرحلة P1 في يونيو الماضي، وإذا سارت الأمور دون عراقيل، فقد يكتمل الاختبار الأولي بحلول نوفمبر المقبل، ليبدأ بعده اختبار EVT، الذي يُعد خطوة أساسية في تأكيد صلابة التصميم والمكونات.

ولا يوجد جدول زمني دقيق للمراحل التالية، لكن دخول الهاتف هذه المرحلة في الموعد المتوقع يتماشى مع الخطة الزمنية التي تهدف آبل من خلالها إلى بدء الإنتاج الضخم في منتصف عام 2026، تمهيدًا لإطلاقه بالتزامن مع سلسلة آيفون 18.

يُذكر أن هذه التطورات تأتي بعد تقارير سابقة أفادت بأن آبل أوقفت مؤقتًا تطوير جهاز آيباد قابل للطي، مما يشير إلى تركيز جهودها في الوقت الحالي على هاتف آيفون القابل للطي، الذي من المتوقع أن يتميز بتصميم فريد ومواصفات تميّزه عن منافسيه في سوق الهواتف القابلة للطي.