واتساب للأعمال تطلق تحديثات كُبرى.. أدوات إعلانية وذكاء اصطناعي ومكالمات للشركات

كشفت شركة ميتا خلال مؤتمر خاص في مدينة ميامي عن مجموعة من التحديثات الجديدة المصممة لتحويل واتساب للأعمال WhatsApp Business إلى منصة محورية للشركات بمختلف أحجامها، عبر تحسين أدوات الإعلانات، وإدماجها في فيسبوك وإنستاجرام، إلى جانب تقديم مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتوسيع خيارات الاتصال الصوتي والمرئي.

وبحسب الشركة، فقد أصبح بإمكان المعلنين الآن إدارة حملاتهم الإعلانية عبر واتساب وفيسبوك وإنستاجرام من خلال لوحة تحكم واحدة ضمن “مدير الإعلانات”، باستخدام المواد الإبداعية نفسها، وأدوات تحديد الميزانية، وخطوات إنشاء الحملات، سواء لاستهداف الدردشات أو تحديثات الحالة أو موجز الأخبار.

وبعد تسجيل الشركات في المنصة، يمكنها رفع قوائم المشتركين الخاصة بها، واختيار تضمين واتساب كموقع إضافي لعرض الإعلانات، إما يدويًا عبر إعلانات موجهة للرسائل، أو تلقائيًا من خلال نظام “+Advantage”، وهو نظام ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوزيع الميزانيات بمرونة بين مختلف المنصات بهدف تحقيق أفضل أداء.

وأعلنت ميتا أنها بصدد إطلاق تحديث جديد يتيح إنشاء إعلانات مخصصة لميزة “الحالة” في واتساب مباشرة عبر مدير الإعلانات، مما يوفّر للشركات قناة ترويجية جديدة تصل من خلالها إلى جمهور أكثر تفاعلًا.

ولمساعدة الشركات على التعامل مع الزيادات في حجم الرسائل الواردة، بدأت ميتا باختبار مساعد ذكي جديد يحمل اسم “Business AI” في واتساب للأعمال، قادر على تقديم توصيات شخصية للمنتجات، والمساعدة في تنفيذ عمليات الشراء عبر مواقع الشركات، مع مواصلة التواصل داخل واتساب من خلال الرد على الاستفسارات وتأكيد الطلبات وتقديم تحديثات الشحن.

وأما الشركات الكبرى التي تستخدم منصة واتساب للأعمال، فستحصل قريبًا على القدرة على استقبال المكالمات الصوتية الواردة أو إجراء مكالمات صادرة للعملاء الذين يطلبون الدعم المباشر، إلى جانب تقديم ميزة تبادل الرسائل الصوتية وإجراء مكالمات الفيديو، مما يفتح المجال أمام استخدامات مثل الاستشارات الصحية من بُعد أو العروض التوضيحية للمنتجات.

وتعاونت ميتا مع شركاء مختارين لضمان إدماج مزايا الاتصال الجديدة بسلاسة في المنصة. وتوقعت الشركة أن تسهم هذه التحديثات، التي تشمل الحملات الموحدة والدعم الذكي وخيارات الاتصال المتقدمة، في تعزيز علاقات الشركات بعملائها وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى.