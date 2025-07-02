نوثينج تُطلق سماعة Headphone (1) بتصميم شفاف

كشفت شركة نوثينج رسميًا عن أول سماعة رأس باسم Nothing Headphone (1)، وتتميز السماعة بتصميم شفاف ينسجم مع هوية منتجات الشركة، مثل هواتفها وسماعات الأذن، وتجمع بين الجودة الصوتية العالية والابتكار في تجربة الاستماع.

وتعتمد السماعة على محرك صوتي ديناميكي قياسه 40 ملم يسهم في تقديم صوت دقيق ومتوازن. وتدعم السماعة عزل الضوضاء النشط (ANC) بقدرة تصل إلى 42 ديسيبل، إذ تمسح البيئة المحيطة كل 600 ميلي ثانية للتكيّف مع الأصوات في الوقت الفعلي، كما تحتوي على نظام استشعار ذكي يمنع تسرب الصوت بين سدادة الأذن وقناة الأذن لضمان أفضل تجربة استماع.

وتشمل المزايا الصوتية الإضافية وضع الشفافية (Transparency Mode)، وميزة تعزيز جهير الذكي (Adaptive Bass)، وصوت محيطي ثلاثي الأبعاد (Spatial Audio)، وتتبع ديناميكي لحركة الرأس لتجربة استماع غامرة بزاوية قدرها 360 درجة، كما تحمل السماعة تصنيف IP52 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

وقالت الشركة إن السماعة طُوّرت بالتعاون مع شركة KEF البريطانية الرائدة في مجال الصوتيات، وقد اُختبرت المحركات الصوتية وغرف الصوت والبرمجيات وضُبطت داخل مختبرات KEF.

وتحتوي السماعة على عناصر تحكم فيزيائية، منها بكرة قابلة للدوران، ولوحة لمس، وزر للتحكم في مستوى الصوت، وتشغيل الوسائط، وتبديل أوضاع العزل. كما تدعم تقنيات حديثة مثل تقنية Clear Voice Technology المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، والمدرّبة على أكثر من 28 مليون سيناريو واقعي لعزل صوت المستخدم عن الضوضاء المحيطة، وفقًا للشركة.

وتوفر سماعة Nothing Headphone (1) ما يصل إلى 35 ساعة من التشغيل مع تفعيل خاصية الإلغاء النشط للضوضاء ANC، وترتفع المدة إلى 80 ساعة عند إيقافها. وتتوفر السماعة بلونين، هما الأبيض والأسود، بسعر رسمي يبلغ 300 دولارٍ أمريكي.