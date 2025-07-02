نوثينج تُطلق رسميًا هاتف Phone (3) بمزايا ذكية وتصميم ضوئي جديد

أعلنت شركة نوثينج إطلاق هاتفها المنتظر Phone (3)، الذي يُعد ثاني هواتفها الذكية بعد Phone (2)، ويأتي بتحديثات كبيرة على مستوى التصميم والمواصفات، مع شاشة محسّنة ونظام تشغيل مطور وتجربة استخدام تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

ويضم الهاتف شاشة AMOLED قياسها 6.67 إنشات بدقة قدرها 1.5K، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتزًا، وسطوع أقصى يصل إلى 4500 شمعة. ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8s Gen 4، مع ذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت.

ويعتمد الهاتف على نظام التشغيل أندرويد 15، مع واجهة Nothing OS 3.5، وقد وعدت الشركة بتوفير 5 تحديثات رئيسية لنظام أندرويد و 7 سنوات من تحديثات الأمان، وهي أول مرة تقدم فيها نوثينج هذا الالتزام الطويل الأمد.

وأكدت الشركة أنها تعتزم إطلاق تحديث Nothing OS 4.0 المبني على Android 16 خلال الربع الثالث من عام 2025.

وتقدم واجهة Nothing OS 3.5 عددًا من الوظائف الذكية، من أهمها ميزة Essential Search، وهي تقدّم شريط بحث شاملًا يمكن الوصول إليه بالسحب للأعلى من الشاشة الرئيسية، ويتيح البحث في جهات الاتصال والصور والملفات، كما يقدم إجابات فورية عن الطقس، والتقويم، والمواقع القريبة.

ومن المزايا الأخرى ميزة Flip to Record، إذ يمكن بدء تسجيل وتلخيص المحادثات بمجرد قلب الهاتف على وجهه بعد الضغط المطول على زر Essential، بالإضافة إلى ميزة Essential Space، وهي مساحة ذكية وهادئة مخصصة للملاحظات والأفكار والمحتوى تُنظَّم تلقائيًا بالذكاء الاصطناعي.

واستغنت الشركة عن مصابيح Glyph التقليدية، لتحل محلها تقنية جديدة تُعرف باسم Glyph Matrix، وهي مصفوفة ضوئية مكوّنة من نقاط LED دقيقة. ويمكن لهذه المصفوفة عرض ساعة رقمية، أو ساعة شمسية، أو مؤقت، أو مؤشر البطارية، وغير ذلك. كما تعتزم الشركة إطلاق حزمة تطوير Glyph SDK، للسماح للمطورين بابتكار تطبيقات تفاعلية تعتمد على هذه التقنية.

ويأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب للتقريب البصري حتى 3 مرات بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة قدرها 50 ميجابكسل. ويدعم الهاتف تسجيل الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل قدره 60 إطارًا في الثانية عبر كافة الكاميرات.

ويحتوي الهاتف على بطارية من نوع سيليكون كربون سعتها 5500 ميلي أمبير، وتدعم الشحن السلكي السريع بقوة قدرها 65 واطًا، مع إمكانية الشحن الكامل خلال 54 دقيقة فقط، كما يدعم الشحن اللاسلكي بقوة قدرها 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي بقوة قدرها 5 واط.

ويتوفر هاتف Nothing Phone (3) بلونين، هما الأسود والأبيض، ويبدأ سعره من 800 دولارٍ أمريكي.