تيليجرام تطرح تحديثًا جديدًا يضيف ميزتي القوائم التفاعلية والمنشورات المُقترحة

بدأت منصة تيليجرام طرح تحديثًا جديدًا لأجهزة أندرويد و iOS، وهو يقدّم ميزتين رئيسيتين تهدفان إلى تعزيز إنتاجية المستخدمين وتمكين منشئي القنوات من التفاعل مع الجمهور، وهما قوائم المهام التعاونية وميزة المنشورات المقترحة في القنوات.

وأصبح بإمكان مشتركي “تيليجرام بريميوم” إنشاء قوائم مهام تفاعلية داخل أي محادثة، سواء كانت شخصية أو جماعية، وهي مثالية لتنسيق العمل بين الفرق أو تتبع المهام اليومية الشخصية. وتتيح هذه القوائم إعداد أذونات دقيقة تُمكّن المنشئ من تحديد من يمكنه تحديد المهام المكتملة أو إضافة مهام جديدة، ويمكن مشاركة القائمة في الدردشات الخاصة، أو المجموعات، أو حتى في الرسائل المحفوظة.

وأضافت تيليجرام ميزة أخرى تتيح للمشتركين إرسال محتوى مُقترح إلى القنوات، مثل المراجعات، والعروض الترويجية، وغيرها. وتصل هذه المنشورات كرسائل مباشرة إلى إدارة القناة، ويمكن جدولتها لوقت محدد أو ترك توقيت نشرها لمالكي القناة.

ويمكن للمستخدمين الذين يقترحون منشورات تقديم مكافآت تشجيعية باستخدام عملة Toncoin أو نجوم Telegram Stars، لحث مالكي القنوات على نشر المحتوى. وتُصرف المكافآت بعد 24 ساعة من نشر المنشور، وإذا حُذف المنشور قبل ذلك، تُسترد الأموال تلقائيًا.

وتُعد ميزة المنشورات المقترحة وسيلة آمنة تسمح للقنوات بمصادر مفتوحة للمحتوى أو الترويج بالعمولة دون مغادرة التطبيق، مما يعزز الخصوصية ويقلل مخاطر الاحتيال، كما يمكن لمالكي القنوات التفاوض على المحتوى والسعر قبل الموافقة على النشر

ويمكن الاستفادة من المزايا الجديدة ضمن الإصدار 11.13.0 من التطبيق المُتاح للتحميل عبر متجري آب ستور وجوجل بلاي.