ترامب يهدد بترحيل إيلون ماسك عن الأراضي الأمريكية

عاد الخلاف العلني بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك إلى الواجهة، بعدما صرّح للصحفيين بأنه “سيتعين عليه النظر” في إمكانية ترحيل ماسك، في تصعيد جديد للنزاع بين الطرفين حول مشروع قانون الإنفاق المحلي.

وفي تصريحات أثارت الجدل، قال ترامب: “ربما نضطر إلى إرسال DOGE خلف إيلون”، في إشارة إلى وزارة الكفاءة الحكومية (Department of Government Efficiency) الذي كان يترأسها ماسك قبل مغادرته البيت الأبيض، مضيفًا: “تعرفون ما هو DOGE؟ إنه الوحش الذي قد يضطر إلى العودة وأكل إيلون”، في تلميح ساخر يحمل طابعًا تهديديًا.

ويُعرف ماسك بانتقاداته المتكررة لمشروع القانون الذي يدعمه ترامب، ويرى أنه يزيد من عجز الميزانية. غير أن مراقبين يرجحون أن السبب الحقيقي وراء معارضته هو البند المقترح لإلغاء الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية التي تستفيد منها شركته “تسلا” بنحو كبير.

وكان الرجلان قد تبادلا الإهانات في يونيو الماضي، قبل أن يتراجعا عن التصعيد العلني، حتى إن ماسك اضطر لاحقًا إلى حذف عددًا من منشوراته التي أهان فيها ترامب.

وعاد ماسك مجددًا إلى النشر عبر منصته إكس، مهددًا باستهداف الساسة المؤيدين لمشروع القانون، ومعلِنًا أنه “في حال إقرار هذا القانون المجنون، سيُعلَن تأسيس حزب أمريكا في اليوم التالي”، على حد تعبيره.

ورد ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشال” مقترحًا أن تقوم وزارة DOGE بإعادة النظر في الدعم المقدم لشركات ماسك، قائلًا: “من دون هذه الإعانات، سيضطر إيلون على الأرجح إلى إغلاق أعماله والعودة إلى جنوب أفريقيا”.

وأضاف ترامب في منشوره: “إيلون ماسك كان يعلم، منذ مدة طويلة قبل أن يعلن تأييده القوي لي، أنني كنت دومًا ضد فرض السيارات الكهربائية. إنها جيدة، لكن لا يجب فرضها على الجميع. إيلون ربما حصل على دعم مالي يفوق أي شخص في التاريخ، ومن دونه، لن تكون هناك صواريخ، ولا أقمار صناعية، ولا سيارات كهربائية. وسنوفر ثروة هائلة”.

من جهته، رد ماسك على مقطع مصور لتصريحات الرئيس بمنشور ساخر عبر منصة إكس، كتب فيه: “من المُغري جدًا التصعيد الآن. مُغري جدًا. لكنني سأمتنع… في الوقت الراهن.”

يُذكر أن العلاقة بين ترامب وماسك كانت دومًا متقلبة، وهي تتراوح بين الدعم والتأييد من جهة، والخلافات العلنية المتفجرة من جهة أخرى، في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الأمريكي احتدامًا متزايدًا.