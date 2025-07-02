آبل تدرس الاعتماد على OpenAI أو أنثروبيك لتطوير سيري

كشف تقرير حديث نشرته وكالة بلومبرغ أن شركة آبل تدرس إمكانية التعاون مع شركات خارجية مثل OpenAI أو أنثروبيك لدعم مساعدها الذكي “سيري” بنموذج لغوي ضخم (LLM)، وذلك في ظل التحديات التي تواجهها الشركة في تطوير نسخة مطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من سيري.

وبحسب التقرير، فإن آبل طلبت من OpenAI وأنثروبيك إنشاء نسخ تجريبية من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما، لاختبارها على البنية التحتية السحابية الخاصة بآبل، وذلك في خطوة تهدف إلى تقييم أدائها مقارنة بالنماذج التي تطورها آبل داخليًا.

وتأتي هذه الخطوة بعد تأخر إطلاق النسخة الجديدة من سيري التي كان من المقرر الكشف عنها في مارس الماضي. ونتيجة لذلك، قررت آبل تعيين مايك روكويل، رئيس قسم Vision Pro، لقيادة جهود تطوير الذكاء الاصطناعي وسيري، بعد أن فقد الرئيس التنفيذي تيم كوك ثقته بالمدير السابق للمشروع، جون جياناندريا.

وأفاد التقرير بأن روكويل طلب من فريقه مقارنة أداء كل من ChatGPT التابع لـ OpenAI، و Claude من أنثروبيك، و Gemini من جوجل، في التعامل مع الطلبات الأساسية، مشيرًا إلى أن نموذج Claude أظهر أداءً واعدًا أكثر من غيره.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة جوجل تستخدم بالفعل نموذج Gemini في أجهزة أندرويد وهواتف بكسل، كما تضمّن سامسونج النموذج في هواتفها، في حين تقترب من إبرام اتفاق مع شركة Perplexity، التي تربطها شراكة حالية مع موتورولا. ووفقًا لبلومبرغ، فقد ناقشت آبل حديثًا احتمالية الاستحواذ على Perplexity لتعزيز طموحاتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وقد لوحظ غياب مشروع “LLM Siri” إلى حد بعيد عن مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC الذي عُقد في مطلع يونيو الماضي، إذ أقر نائب الرئيس الأول للتسويق العالمي، جريج جوسوياك، بأن مشاريع الشركة في هذا الصدد “لم تصل بعدُ إلى مستوى الجودة المطلوب”.

وحتى اللحظة، ما زالت خطط آبل بشأن إدماج نموذج خارجي للذكاء الاصطناعي في مساعدها سيري في مراحلها الأولى، إذ تستمر الشركة بتقييم إمكانية الاعتماد على نماذجها الخاصة.