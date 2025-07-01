كاسبرسكي: هجمات انتحال هوية ChatGPT ارتفعت بنسبة بلغت 115% في 2025

كشف تقرير حديث صادر عن شركة كاسبرسكي أن 8500 مستخدم من الشركات الصغيرة والمتوسطة تعرضوا لهجمات سيبرانية في عام 2025، وقد تميزت هذه الهجمات بإخفاء البرمجيات الخبيثة بأسماء أدوات إنتاجية وخدمات ذكاء اصطناعي شائعة، مما يشكل تحديًا متزايدًا لأمن هذه الشركات.

وقد حلل خبراء كاسبرسكي عينة من 12 تطبيقًا شائع الاستخدام في أوساط الشركات الصغيرة والمتوسطة، ورصدوا أكثر من 4000 ملف خبيث وغير مرغوب فيه متخفٍ بأسماء هذه التطبيقات خلال عام 2025.

استغلال شعبية أدوات الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية:

يلجأ المجرمون السيبرانيون إلى تمويه البرمجيات الخبيثة بأسماء أدوات الذكاء الاصطناعي، مستغلين الإقبال المتزايد على خدمات هذه التقنية. وقد ارتفع عدد التهديدات السيبرانية التي تتخفى باسم (ChatGPT) بنسبة بلغت 115% خلال الشهور الأربعة الأولى من عام 2025، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي، ليبلغ عددها 177 ملفًا خبيثًا وغير مرغوب فيه.

كما رصدت كاسبرسكي 83 ملفًا خبيثًا يتخفى باسم نموذج الذكاء الاصطناعي (DeepSeek)، ويُعدّ هذا العدد لافتًا جدًا، بالنظر إلى أن نموذج DeepSeek قد أُطلق في بداية عام 2025، مما يدل على سرعة استغلال المهاجمين للأدوات الجديدة.

وتُبرز هذه النتائج الحاجة المُلحة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمستخدمين إلى توخي أقصى درجات الحذر عند تنزيل تطبيقات الإنتاجية وخاصة تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

ويؤكد فاسيلي كولسنيكوف، الخبير الأمني في كاسبرسكي، أن اختيار المهاجمين للأداة كتمويه للبرمجيات الخبيثة يتوقف على شعبيتها والضجة المثارة حولها، فكلما ازدادت شهرة الأداة، زاد احتمال عثور المستخدم على حزمة مزيفة لها عبر الإنترنت.

استهداف منصات العمل التعاوني:

بالإضافة إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، يستغل المجرمون السيبرانيون العلامات التجارية لمنصات العمل التعاوني التي أصبحت ضرورية للشركات، لخداع المستخدمين ودفعهم إلى تنزيل برمجيات خبيثة أو تشغيلها، ومنها:

(زوم) Zoom: ازداد عدد ملفات البرمجيات الخبيثة أو غير المرغوب فيها التي تتخفى باسم (Zoom) بنسبة بلغت 13% تقريبًا خلال عام 2025، ليصل عددها إلى 1,652 ملفًا.

ازداد عدد ملفات البرمجيات الخبيثة أو غير المرغوب فيها التي تتخفى باسم (Zoom) بنسبة بلغت 13% تقريبًا خلال عام 2025، ليصل عددها إلى 1,652 ملفًا. (مايكروسوفت تيمز) Microsoft Teams: شهدت زيادة بنسبة بلغت 100%، وبلغ عدد ملفات البرمجيات الخبيثة 206.

شهدت زيادة بنسبة بلغت 100%، وبلغ عدد ملفات البرمجيات الخبيثة 206. (جوجل درايف) Google Drive: شهدت زيادة بنسبة 12%، وبلغ عدد ملفات البرمجيات الخبيثة 132.

ويوضح هذا النمط شيوع العمل عن بُعد وانتشار فرق الموظفين بين أماكن جغرافية متنوعة، مما يجعل هذه المنصات ضرورية لأعمال الشركات في مختلف القطاعات وهدفًا جذابًا للمهاجمين.

تطبيقات مايكروسوفت أوفيس هدف متكرر لعمليات الاحتيال:

أشارت بيانات عينة التحليل إلى أن الملفات التي تتخفى باسم (Zoom) كانت أكثر عددًا بنسبة بلغت 41% من إجمالي الملفات الفريدة المكتشفة. ومع ذلك، ظلت تطبيقات مايكروسوفت أوفيس (Microsoft Office) أهدافًا متكررة لعمليات الخداع، إذ وصلت نسبة استهداف تطبيقي Outlook، و PowerPoint إلى 16% لكل منهما، في حين بلغت نسبة استهداف تطبيق إكسل 12%، وتطبيق وورد 9%، ووصلت نسبة استهداف تطبيق (Teams) إلى 5%.

وتضمنت أبرز التهديدات السيبرانية التي شهدتها الشركات الصغيرة والمتوسطة في عام 2025، ما يلي:

برمجيات التنزيل الضارة: وهي برامج مصممة لتحميل برمجيات خبيثة أخرى وتثبيتها في أنظمة الضحايا دون علمهم.

وهي برامج مصممة لتحميل برمجيات خبيثة أخرى وتثبيتها في أنظمة الضحايا دون علمهم. برمجيات طروادة (Trojans): وهي برمجيات تتنكر في هيئة برامج شرعية لخداع المستخدمين، وبمجرد تشغيلها، تقوم بأعمال ضارة مثل: سرقة البيانات أو فتح أبواب خلفية للمهاجمين.

وهي برمجيات تتنكر في هيئة برامج شرعية لخداع المستخدمين، وبمجرد تشغيلها، تقوم بأعمال ضارة مثل: سرقة البيانات أو فتح أبواب خلفية للمهاجمين. برمجيات الإعلانات: وهي برمجيات تُظهر إعلانات غير مرغوبة، وتُعيد توجيه المتصفحات، وقد تجمع بيانات المستخدمين لأغراض تسويقية أو لأغراض أخرى خبيثة.

وتسلط هذه الأنواع من التهديدات الضوء على استمرار المجرمين السيبرانيين في استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة، مستغلين في كثير من الأحيان قلة الوعي الأمني أو محدودية الموارد لديهم.

توصيات كاسبرسكي للشركات الصغيرة والمتوسطة:

للتخفيف من التهديدات السيبرانية التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة، ينبغي لأصحاب تلك الشركات وموظفيها اتباع التدابير التالية:

استخدام حلول أمن سيبراني متخصصة توفر المراقبة والتحكم بالخدمات السحابية، مثل: حل (Kaspersky Next).

وضع قواعد واضحة للتحكم بحق الوصول إلى موارد الشركة المختلفة مثل: حسابات البريد الإلكتروني، والمجلدات المُشتركة، والمستندات الإلكترونية.

النسخ الاحتياطي المنتظم للبيانات المهمة، لضمان استعادة البيانات في حال وقوع هجوم.

وضع إرشادات واضحة لاستخدام الخدمات الخارجية، وتحديد إجراءات واضحة عند استخدام البرمجيات الجديدة بمشاركة مدير تكنولوجيا المعلومات والمديرين المسؤولين الآخرين.

الحذر عند البحث عن البرامج عبر الإنترنت، وعدم الانخداع بعروض الاشتراك المغرية التي يصعب تصديقها.

الخلاصة:

يشير تقرير كاسبرسكي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه مشهدًا متطورًا من التهديدات السيبرانية، إذ يستغل المهاجمون شعبية أدوات الإنتاجية والذكاء الاصطناعي لخداع المستخدمين، ويتطلب هذا الوضع تعزيز الوعي الأمني وتطبيق تدابير حماية قوية، بالإضافة إلى الاستثمار في حلول الأمن السيبراني المتخصصة لضمان استمرارية الأعمال وحماية البيانات الحساسة.