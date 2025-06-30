نجاح إطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي في دبي

شهدت دبي إنجازًا جديدًا في مجال التنقل الحضري المستقبلي، إذ نجحت هيئة الطرق والمواصلات في إطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي (جوبي)، بالتعاون مع شركة جوبي أفييشن (Joby Aviation)، المتخصصة في تطوير التاكسي الجوي الكهربائي. ويمثل هذا الإنجاز نقلة نوعية تعكس رؤية دبي الطموحة في تشكيل ملامح مستقبل مستدام ومبتكر لقطاعات حيوية عالميًا.

وأكد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن هذا الإنجاز الريادي يجسد رؤية الإمارات للمستقبل ويعكس التزام دبي بأن تكون في طليعة دول العالم في تبني حلول مبتكرة تضمن رفاه المجتمع وسعادة أفراده.

من دبي، صانعة المستقبل وحليفة الريادة، نعلن نجاح إطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي (جوبي) في المنطقة، وذلك بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة “جوبي أفييشن”، ضمن الاستعدادات لإطلاق الخدمة بالكامل العام المقبل…إنجاز جديد يختصر المسافات، ويعزز جودة الحياة في دبي، ويعيد رسم… pic.twitter.com/Eqrp0Vv0iq — Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) June 30, 2025

وأضاف سموّه: “نحن حريصون على تحويل التقنيات الناشئة إلى خدمات تعزّز جودة الحياة ومستمرون في وضع معايير عالمية جديدة للتطوير الحضري القائم على الابتكار، ونثق أن إدماج خدمة التاكسي الجوي في منظومة التنقّل الحضري يدعم مستهدفات دبي كمدينة مصممة لتلبية احتياجات الأجيال القادم، وكل خطوة نخطوها هدفها تسهيل حياة الناس، وفتح فرص جديدة، لكي تكون دبي دائمًا أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة”.

تفاصيل الرحلة التجريبية للتاكسي الجوي:

شهد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، بحضور كبار المسؤولين من الهيئة العامة للطيران المدني، ومؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، انطلاق التاكسي الجوي في رحلة تجريبية هي الأولى من نوعها في المنطقة.

وانطلقت هذه الرحلة من موقع الاختبار في منطقة صحراوية في دبي، وهي جزء من رحلات تجريبية يومية لاختبار المركبة في البيئة المحلية، وتهدف هذه الاختبارات إلى التحضير لإطلاق خدمة تجارية متكاملة داخل مدينة دبي.

وقد طُورت مرافق الاختبار بالتعاون مع شمال القابضة، وضمت مرافق الاختبار مهبطًا مخصصًا للمركبات الجوية، ومرآبًا مجهزًا بأحدث المعدات الخاصة بعمليات مراقبة طيران التاكسي الجوي وتتبعه، وأحدث تقنيات الشحن الكهربائي.

مزايا التاكسي الجوي (جوبي):

دبي تقود مستقبل التنقل بإطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي (جوبي)، والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، وقد تم إطلاق الرحلة بالتعاون بين هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة جوبي أفييشن (Joby Aviation)، المتخصصة في تطوير التاكسي الجوي الكهربائي لخدمة نقل الركاب، من موقع… pic.twitter.com/9s5a8H4nJU — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) June 30, 2025

تتميز مركبة (جوبي) بقدرتها على الإقلاع والهبوط العمودي (VTOL)، مما يجعلها مثالية للبيئات الحضرية، إذ تتطلب أدنى مساحة أفقية للإقلاع والهبوط في محطات الهبوط العمودية.

كما تمتاز المركبة بتصميم مبتكر يعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل، مما يجعلها صديقة للبيئة وخالية من الانبعاثات، وتأتي بتصميم يراعي الأمان والراحة والسرعة، مستفيدة من أحدث التقنيات الحديثة في هذا المجال.

وتعتمد مركبة (جوبي) على 6 مراوح وأربع حزم من البطاريات، مما يمنحها القدرة على الطيران لمسافة تصل إلى 160 كيلومترًا، وتصل سرعتها القصوى إلى 320 كيلومترًا في الساعة.

وتتسع المركية لأربعة ركاب بالإضافة إلى قائدها، كما تتميز بمستوى ضجيج منخفض بنحو كبير مقارنة بالطائرات المروحية التقليدية، مما يعزز من كونها حلًا مثاليًا للتنقل الجوي داخل المدن.

الخطوات المستقبلية:

من المقرر إطلاق الخدمة التجارية للتاكسي الجوي في دبي في عام 2026، مع إنشاء شبكة متطورة لمحطات الإقلاع والهبوط العمودي. ويعكس هذا المشروع التزام دبي بمواكبة التطورات العالمية وتقديم حلول مبتكرة لتحديات التنقل الحضري، مما يعزز مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة.

وأكد معالي مطر الطاير أن إطلاق التشغيل التجريبي للتاكسي الجوي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن تعزيز التنقل المستدام والمبتكر ومواكبة المتغيرات المتسارعة. وستوفر الخدمة ميزة جديدة لسكان وزوار دبي، الراغبين في التنقل السهل والسريع والآمن لعدد من المواقع الحيوية.

إذ سيختصر التاكسي الجوي زمن الرحلة من مطار دبي الدولي إلى نخلة جميرا إلى 10 دقائق بدلًا من 45 دقيقة بالسيارة، كما سيسهم في تعزيز التكامل مع وسائل النقل الجماعي والفردي الأخرى، مثل: السكوتر الكهربائي والدراجات.

الشراكات الإستراتيجية:

أكد جو بن بيفيرت، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جوبي أفييشن، أن دبي تُعدّ منصة انطلاق لثورة عالمية في أساليب التنقل، وأن الطيران بطائرتهم في دبي يمثل خطوة محورية نحو إدماج خدمات التاكسي الجوي في الحياة اليومية حول العالم.

وأشاد بالشراكة الإستراتيجية البعيدة الرؤية مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، التي تسهم في رسم ملامح مستقبل يكون فيه الطيران النظيف والهادئ هو المعيار الجديد، مؤكدًا مكانة الابتكار الأمريكي على الساحة العالمية وريادة دولة الإمارات في تبني حلول التنقل الجوي المتقدم.

اتفاقية إطلاق الخدمة:

وقعت هيئة الطرق والمواصلات مطلع عام 2024 اتفاقية إطلاق خدمة التاكسي الجوي مع الهيئة العامة للطيران المدني، وشركة سكاي بورتس انفراستركتشر البريطانية (Skyports Infrastructure) المتخصصة في تطوير البنية التحتية للنقل الجوي المتقدم، وشركة (Joby Aviation).

وتجعل هذه الاتفاقية دبي أول مدينة في العالم تتمتع بالنقل الجوي في المناطق الحضرية، من خلال شبكة متطورة للإقلاع والهبوط العمودي للتاكسي الجوي.

الخلاصة:

يمثل إطلاق أول رحلة تجريبية للتاكسي الجوي في دبي علامة فارقة في مسيرة الإمارة نحو التحول الرقمي والابتكار الحضري. ويؤكد هذا الإنجاز التزام دبي بتوفير حلول نقل متقدمة ومستدامة، مما يعزز مكانتها كمركز عالمي رائد في تبني وتطوير تقنيات المستقبل، ويساهم في تحقيق رؤيتها بأن تكون أفضل المدينة للعيش والعمل والزيارة.