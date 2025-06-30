ما مزايا الذكاء الاصطناعي القادمة إلى هواتف آيفون في iOS 26؟

تواصل آبل تطوير نظام الذكاء الاصطناعي الخاص بها Apple Intelligence عبر تحديث المزايا التي أطلقتها وإضافة مزايا جديدة مع كل تحديث جديد لنظام التشغيل iOS. وفي iOS 26 القادم هذا الخريف إلى هواتف آيفون ستصل بعض مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة إلى هواتف آيفون بالإضافة إلى تحسينات في بعض المزايا التي أطلقت سابقًا.

وفي هذا المقال، سنذكر كل ما هو جديد في نظام الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence في iOS 26:

مزية الترجمة الفورية (Live Translation)

تعمل مزية الترجمة الفورية في ثلاثة تطبيقات، هي: الرسائل (Messages)، وفيس تايم (FaceTime)، والهاتف (Phone)، وتُترجم المحادثات الصوتية والنصية تلقائيًا عندما لا يتحدث الطرفان اللغة نفسها.

في تطبيق الرسائل، يمكن النقر فوق اسم الشخص وتفعيل خيار (الترجمة التلقائية) Automatically Translate، ثم اختيار اللغة التي تريد ترجمة المحادثة إليها. وتشمل خيارات اللغة المتاحة للترجمة: الإنجليزية، والصينية، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، واليابانية، والكورية، والبرتغالية (البرازيل)، والإسبانية (إسبانيا). وعند إرسال رسالة، ستظهر باللغتين (لغتك الأصلية والمترجمة) على جهازك، ويراها الطرف الآخر بلغته فقط، وتظهر ردوده على جهازه بلغته الأصلية وبلغتك أيضًا.

تعمل هذه المزية بالطريقة نفسها في تطبيقي الهاتف وفيس تايم، لكنها تحتاج إلى تفعيل لكل محادثة وتحميل ملفات اللغة التي ترغب في الترجمة إليها.

وفي تطبيق الهاتف، تعمل الترجمة الصوتية الفورية باستخدام صوت مولّد بالذكاء الاصطناعي، مع إمكانية عرض نسخة مكتوبة من المحادثة المترجمة.

وأما في تطبيق FaceTime، فتُعرض ترجمات مباشرة للكلام في شكل تسميات توضيحية، ويمكنك سماع حديث الشخص الآخر بلغته الأصلية ورؤية الترجمة المكتوبة في الوقت نفسه.

لاستخدام هذه المزية في تطبيقي الهاتف وفيس تايم، يجب أن يكون كلا الطرفين يمتلكان أحد أجهزة آبل التي تدعم Apple Intelligence، سواء هاتف آيفون، أو جهاز آيباد أو حاسوب ماك، وأن يكون الجهاز يعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل (iOS 26 أو iPadOS 26 أو macOS 15).

وأما في تطبيق الرسائل، فيمكنك تفعيل مزية الترجمة المباشرة حتى لو كان الطرف الآخر يستخدم جهازًا لا يدعم Apple Intelligence، وسترى أنت الترجمة، لكن رسائلك لن تُترجم له.

تحسين قدرات مزية الذكاء البصري

في iOS 26، يمكن استخدام الذكاء البصري لتحليل المحتوى الظاهر على شاشة جهازك، وذلك بطرح أسئلة عما تراه في الشاشة أو طلب البحث عن المنتجات التي تظهر.

وعند أخذ لقطة لشاشة الهاتف، ستظهر أزرار جديدة مثل: (اسأل) Ask و (بحث بالصور) Image Search، وعند استخدام زر (اسأل)، يمكنك توجيه سؤال لروبوت ChatGPT عمّا يظهر في الصورة.

وعند استخدام زر (بحث بالصور)، يمكنك إرسال لقطة الشاشة كاملة إلى جوجل أو تطبيق آخر، أو استخدام مزية (تمييز للبحث) Highlight to Search لتحديد جزء معين من الصورة بإصبعك والبحث عنه. وتدعم هذه المزية البحث في قسم الصور من بحث جوجل (Google Images) و Etsy وغيرها من التطبيقات المتوافقة.

تتبع الطلبات في محفظة آبل

في نظام iOS 26، يمكن لتطبيق محفظة آبل (Apple Wallet) فحص رسائلك الإلكترونية لتحديد معلومات الطلبات والتتبع، وإضافتها إلى قسم (الطلبات) Orders في التطبيق تلقائيًا، حتى لو لم تتم عملية الشراء عبر Apple Pay.

يمكن تفعيل مزية الكشف التلقائي للطلبات من إعدادات تطبيق المحفظة ضمن قسم (تتبع الطلبات)Order Tracking. وبعد التفعيل، يمكن الاطلاع على الطلبات عبر الضغط على الزر الثلاثي النقاط (…)، ثم اختيار (الطلبات) Orders.

عند اختيار أي طلب، سترى تفاصيله، مثل: اسم المتجر، ورقم الطلب، ورقم التتبع (إن وجد)، بالإضافة إلى الرسالة التي تحتوي على هذه المعلومات مع إمكانية الانتقال إليها في تطبيق البريد.

تحسين مزية Image Playground

في iOS 26 حسنت آبل مزية توليد الصور بالذكاء الاصطناعي Image Playground لتصبح قادرة على توليد صور أكثر واقعية عند استخدام أي من أنماط الصور المتاحة، وهي: (الرسوم المتحركة) Animation، و(الرسم اليدوي) Sketch، و(الرسم التوضيحي) Illustration.

إذ أصبحت الوجوه والعيون التي تظهر في الصور المولدّة تبدو طبيعية أكثر، والشعر أصبح أكثر واقعية من قبل. وهذه التحسينات ستظهر في صور الأشخاص والعناصر والأطعمة والمناظر الطبيعية.

من ناحية أخرى، أضافت آبل تكاملًا مباشرًا بين ChatGPT و Image Playground، ليتمكن المستخدم من الوصول إلى خيارات توليد الصور الخاصة بروبوت ChatGPT عند استخدام Image Playground بدلًا من الخيارات المدمجة.

يتطلب ذلك الاشتراك في إحدى الخطط المأجورة في ChatGPT، وتشمل أنماط الصور التي يمكن استخدامها: الأنمي (Anime)، والرسم الزيتي (oil painting)، والألوان المائية (water color).

تحديثات في مزية Genmoji

حدّثت آبل مزية توليد الرموز التعبيرية بالذكاء الاصطناعي Genmoji ليتمكن المستخدم من دمج رمزين تعبيريين أو أكثر لإنشاء رمز جديد، كما يمكنه طلب تعديل الرموز التعبيرية المدمجة باستخدام أوصاف نصية.

اقتراحات التذكيرات

في iOS 26، يمكن لتطبيق التذكيرات (Reminders) اكتشاف الأحداث والمهام المضمنة في رسائل البريد الإلكتروني، أو صفحات الويب، أو الملاحظات، وتصنيفها تلقائيًا، ثم يقدم اقتراحات لإنشاء تذكيرات مرتبطة بتلك المهام والأحداث.

وعند فتح التطبيق، ستجد قسم جديد يُسمى (اقتراحات سيري) Siri‌ Suggestions، يمكنك الانتقال إليه، ثم النقر فوق زر “+” بجانب أي اقتراح لإضافته إلى التذكيرات.