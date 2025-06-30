كل ما تحتاج إلى معرفته عن تحالف حاضنات ومسرعات الأعمال السورية الجديد

أطلقت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، تحالف حاضنات ومسرعات الأعمال السورية (SAIA)، كمبادرة وطنية طموحة تهدف إلى توحيد جهود دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال في جميع أنحاء سوريَة، ويمثل هذا التحالف خطوة إستراتيجية نحو بناء بيئة عمل تشاركية متكاملة لخدمة القطاع الريادي.

إذ يهدف هذا التحالف إلى توحيد الحاضنات، والمسرّعات، ومساحات العمل المشترك في سوريَة ضمن منصة موحّدة للتعاون، وتبادل المعرفة، والعمل المشترك.

ويسهم التحالف أيضًا في سد الفجوات الجوهرية في المنظومة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى المساهمة الفاعلة في إنعاش الاقتصاد السوري وتعزيز بيئة الابتكار فيه.

تجاوز التحديات وتعزيز منظومة ريادة الأعمال:

يسعى تحالف (SAIA) إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المحورية لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في سوريَة، ومنها:

ربط برامج الدعم: توحيد برامج الدعم المختلفة ضمن بيئة عمل تشاركية تجمع بين الحاضنات ومسرعات الأعمال والجهات الداعمة.

توحيد برامج الدعم المختلفة ضمن بيئة عمل تشاركية تجمع بين الحاضنات ومسرعات الأعمال والجهات الداعمة. تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود: العمل على تنسيق الجهود لخدمة الرياديين بفاعلية.

العمل على تنسيق الجهود لخدمة الرياديين بفاعلية. إطار مؤسسي موحد: بناء إطار مؤسسي يرتكز على تبادل المعرفة والموارد.

بناء إطار مؤسسي يرتكز على تبادل المعرفة والموارد. معالجة الفجوات التشغيلية: تحديد الثغرات في العمليات التشغيلية ومعالجتها لدعم الشركات الناشئة.

تحديد الثغرات في العمليات التشغيلية ومعالجتها لدعم الشركات الناشئة. تمكين المشاركة: تسهيل مشاركة التحالف في الحوارات السياسية والتمويلية.

تسهيل مشاركة التحالف في الحوارات السياسية والتمويلية. تحسين جودة الخدمات: الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لرواد الأعمال.

الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لرواد الأعمال. ضمان الانسجام: التحقق من توافق الجهود مع أولويات التنمية الاقتصادية الوطنية.

الإطار التنظيمي والقيادة:

تتولى وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات قيادة المرحلة التأسيسية للتحالف خلال عامه الأول، وتهدف هذه المرحلة إلى وضع الأسس الحكومية وتأمين الدعم المؤسسي اللازم.

وبعد هذه المرحلة، سينتقل التحالف إلى نموذج قيادة تشاركية، إذ ستتناوب الجهات الأعضاء على دور الرئاسة سنويًا، مما يضمن الشمولية والاستدامة.

خريطة الطريق للسنة الأولى:

تتضمن خريطة الطريق للسنة الأولى من عمل التحالف محطات رئيسية تضمن بناء أسسه وتفعيل دوره:

إصدار الميثاق التشغيلي ومعايير العضوية: لوضع الأطر التنظيمية لعمل التحالف. تحليل فجوات القدرات: لتعزيز برامج التدريب والتعاون بين الأعضاء. بناء شراكات تمويلية: مع جهات محلية ودولية لتأمين الدعم المالي للشركات الناشئة. عقد القمة الوطنية الأولى: لتقييم الإنجازات المحققة وإطلاق مرحلة التناوب في القيادة المؤسسية.

وقد أكد معالي عبد السلام هيكل، وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، أن التحالف يمثل خطوة نحو استعادة شخصية بلادنا الأصيلة المبنية على التعاون واللقاء والعمل المشترك من أجل شبابنا، والثقة المتبادلة.

وأشار معاليه إلى أن الوزارة تقدر دور الحاضنات والمسرعات في تمكين رواد الأعمال والمؤسسين التقنيين، مؤكدًا أن الوزارة ستكون شريكًا وداعمًاً وممكنًا في مسيرة نهضة البلاد وازدهارها.

أطلقنا مع شركاء مبدعين "تحالف حاضنات ومسرعات الأعمال السورية"، لتنسيق جهود دعم رواد الأعمال التقنية. السوريون موهوبون مهرة، قادرون على الابتكار وصناعة المستقبل، ونسعى إلى تمكينهم واحتضان انطلاقتهم لتحويل أفكارهم إلى شركات ناجحة تحقق طموحاتهم وتفتح آفاقاً جديدة لبلادنا.@Ahmadsb_ pic.twitter.com/jpzoyql90V — عبدالسلام هيكل Abdulsalam Haykal (@amhaykal) June 19, 2025

ومن جهته قال أحمد سفيان بيرم، مستشار الابتكار وريادة الأعمال في وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات: “يمثّل تحالف (SAIA) فرصة للحاضنات والمسرّعات للعمل سويًا على تحفيز الابتكار، من خلال تبادل المعرفة وتنسيق الأدوار، وتوحيد جهود الدعم”.

وأكد أن العمل جارٍ على بناء منظومة متكاملة تسهل على رواد ورائدات الأعمال الوصول إلى الموارد التي يحتاجون إليها للنمو وتحقيق أفكارهم على أرض الواقع.

الأعضاء المؤسسون لتحالف حاضنات ومسرعات الأعمال السورية:

يضم التحالف في مرحلته التأسيسية نخبة من أبرز الحاضنات ومسرعات الأعمال والجهات الداعمة في سوريَة، ومنها:

برنامج دُلني: مبادرة المنتدى السوري.

دجيت: حاضنة تقانة الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية.

حاضنة غرفة تجارة دمشق حاضنة نمو.

منظمة بنفسج.

منظمة سند التنموية.

إطلاق منصة لتسجيل بيانات الشركات الناشئة:

في إطار سعي وزارة الاتصالات والتقانة السورية إلى تعزيز التواصل المباشر مع الشركات الناشئة وتوجيه الحوار البنّاء معها، أطلقت الوزارة الاستمارة الرسمية لتسجيل بيانات الشركات الناشئة العاملة في السوق السورية.

وتدعو الوزارة جميع الشركات الناشئة التي لديها عمليات تشغيلية فعلية على الأرض إلى تعبئة هذه الاستمارة، وتهدف هذه الخطوة إلى مساهمة الشركات في رسم مستقبل قطاع ريادة الأعمال في سورية، فمن خلال توفير بيانات دقيقة تتمكن الوزارة من فهم احتياجات القطاع ودعمه بشكل فعال.

ندعو جميع الشركات الناشئة التي لديها عمليات تشغيلية فعلية على الأرض إلى تعبئة هذه الاستمارة، والمساهمة معنا في رسم مستقبل قطاع ريادة الأعمال في سوريا. رابط التسجيل: https://t.co/O7cf5HwmQi مع أطيب التحيات#الجمهورية_العربية_السورية #وزارة_الاتصالات_وتقانة_المعلومات — وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية (@moctsyria) June 28, 2025

الخلاصة:

يمثل إطلاق تحالف حاضنات ومسرعات الأعمال السورية (SAIA) مبادرة حيوية وضرورية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في سوريَة، فمن خلال توحيد الجهود، وتبادل الخبرات، وتوفير الدعم اللازم، يطمح التحالف إلى تمكين الشباب والشركات الناشئة، مما يسهم بنحو مباشر في تحقيق التنمية الاقتصادية والنهضة الشاملة للبلاد.