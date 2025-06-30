جوجل توفر الذكاء الاصطناعي للمدارس وتتيح أداة NotebookLM للمراهقين

أعلنت شركة جوجل مجموعة من المزايا الجديدة ضمن منصة Google Classroom التعليمية أبرزها إتاحة أدوات Gemini للذكاء الاصطناعي مجانًا للمعلمين، وفتح الوصول إلى أداة NotebookLM للطلاب دون سن 18 عامًا، في خطوة هي الأولى من نوعها.

وبدأ المعلمون الذين يملكون حسابات في منصة Google Workspace الحصول على تبويب خاص بأدوات Gemini داخل منصة Classroom، مما يتيح لهم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في صياغة خطط الدروس، وإنشاء مسائل رياضية، وكتابة رسائل البريد الإلكتروني وغيرها. وأما مستخدمو إصدار Education Plus، فسيحصلون أيضًا على دروس صوتية باستخدام Gemini تُقدّم كمحتوى إضافي.

وأعلنت جوجل كذلك تبويبًا جديدًا خاصًا بتحليلات الأداء (Analytics) يتيح للمعلمين تتبّع تقدم الطلاب، مع إبراز من أظهروا تحسنًا مؤخرًا أو من لم يُسلّموا مهامهم الدراسية وقد يحتاجون إلى دعم إضافي.

ومن جهة أخرى، ستُتيح جوجل خلال الأشهر المقبلة أداة NotebookLM للمستخدمين دون 18 عامًا، وهي أداة ذكية للبحث وتدوين الملاحظات تتيح للطلاب الوصول إلى ملخصات صوتية شبيهة بالبودكاست وأدلة دراسية تفاعلية، بناءً على المواد التي يرفعها المعلمون.

ويمكن للمعلمين أيضًا إنشاء بوتات Gemini مخصصة تُعرف باسم Gems وفقًا للمناهج الدراسية، ومشاركتها مع الطلاب لتقديم دعم إضافي أو شرح موسّع حول موضوع معين. كما سيتمكن مسؤولو المدارس من مشاركة تلك البوتات مع المعلمين لمساعدتهم في إعداد الدروس أو متابعة التنفيذ.

وشملت التحديثات أيضًا مجموعة من الأدوات الجديدة للمعلمين، منها أداة Google Vids لإنشاء مقاطع فيديو باستخدام الذكاء الاصطناعي، وخاصية “ساعدني في إنشاء نموذج” ضمن Gemini، بالإضافة إلى إطلاق أدوات Class Tools التي كانت قد أُعلنت في وقت سابق هذا العام.

وفي سياق متصل، كشفت جوجل عن أكثر من 12 جهازًا جديدًا من أجهزة Chromebook و Chromebook Plus و Chromebook OPS مخصصة للفصول الدراسية، منها جهاز Lenovo Chromebook Plus 14 الجديد.