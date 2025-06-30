جوجل تطلق تطبيق “التقويم” رسميًا لساعات آبل الذكية

أطلقت شركة جوجل رسميًا تطبيق التقويم “Google Calendar” المخصص لنظام watchOS، ليُصبح متاحًا لمستخدمي ساعة آبل الذكية لأول مرة، وهو يوفر إمكانية الوصول السريع إلى جدول المواعيد والمهام مباشرةً من المعصم.

ويأتي الإصدار الجديد من التطبيق ليقدم واجهة مبسطة تُعرض فيها المواعيد والمهام المقبلة على مدار أسبوع كامل، وذلك ضمن بطاقات ملوّنة تضم توقيت المهمة أو الحدث، والعنوان، بالإضافة إلى الموقع المرتبط به إن وُجد.

ويمكن للمستخدم النقر على أي بطاقة لعرض مزيد من التفاصيل، إلا أن التطبيق لا يدعم حاليًا إنشاء المواعيد أو تعديلها مباشرة من الساعة، إذ يطلب من المستخدمين فتح تطبيق “تقويم جوجل” في هاتف آيفون لاستعراض البيانات الكاملة أو إجراء التعديلات.

وبالتوازي مع إطلاق التطبيق، أضافت جوجل أيضًا وظيفتين إضافيتين تتكاملان مع واجهات الساعة وميزة “Smart Stack”؛ الأولى تحمل اسم “ما التالي؟”، وتعرض الموعد القادم بصيغة دائرية أو مستطيلة، ويمكن النقر عليها لفتح التطبيق مباشرة وعرض تفاصيل الحدث. وأما الثانية، فهي “تاريخ اليوم”، وتُظهر اليوم والتاريخ بصيغة دائرية صغيرة، وتُعد كذلك نقطة انطلاق سريعة للتطبيق.

يُذكر أن خدمات جوجل السابقة في نظام watchOS كانت تقتصر على تطبيقات مثل الخرائط ويوتيوب ميوزك وتطبيق الملاحظات Keep، مما يجعل إضافة تطبيق “تقويم جوجل” خطوة مهمة لتعزيز حضور الشركة في ساعات آبل الذكية. ويمكن تحميل التحديث الجديد لتطبيق تقويم جوجل Google Calendar من متجر التطبيقات “آب ستور“.