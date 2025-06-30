تيك توك على أبواب صفقة أمريكية ضخمة... وترامب يكشف التفاصيل قريبًا

كشف الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع “مجموعة من الأشخاص الأثرياء للغاية” – على حد وصفه – لشراء أعمال منصة تيك توك داخل الولايات المتحدة، في إطار سعي الولايات المتحدة إلى فصل ملكية المنصة الاجتماعية الشهيرة عن الصين.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: “لدينا مشترٍ لتيك توك، وأعتقد أننا سنحتاج إلى موافقة الصين، وأظن أن الرئيس شي سيوافق على ذلك على الأرجح”.

وكانت الحكومة الأمريكية قد مدّدت عدة مرات المهلة الممنوحة لشركة بايت دانس الصينية – المالكة لتطبيق تيك توك – للتخلي عن عملياتها في السوق الأمريكي، وإلا ستواجه المنصة حظرًا كاملًا داخل الولايات المتحدة، وقد حدد ترامب الموعد النهائي الجديد في 17 سبتمبر، بعد أن تأجل ثلاث مرات منذ يناير الماضي.

وأشار ترامب إلى أنه سيعلن تفاصيل الصفقة خلال الأسبوعين المقبلين، مضيفًا: “سأخبركم قريبًا. إنهم مجموعة من الأشخاص الأثرياء جدًا”.

وكان الرئيس ترامب يجري محادثات مع مجموعة من المستثمرين الأمريكيين لشراء نحو نصف أعمال تيك توك في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تضم الصفقة أيضًا مستثمرين حاليين في المنصة.

وبحسب التصريحات، فإن إتمام أي صفقة من هذا النوع سيتطلب موافقة شركة بايت دانس والحكومة الصينية، التي كانت قد أعلنت في وقت سابق نيتها الاعتراض على بيع المنصة. كما أن التوترات التجارية المتجددة بين واشنطن وبكين – خصوصًا بعد فرض ترامب رسومًا جمركية جديدة في أبريل – أسهمت في تعقيد المفاوضات.

وتُعد خوارزمية تيك توك – التي تتحكم في المحتوى الذي يُعرض للمستخدمين – محورًا أساسيًا في المفاوضات، إذ تدرج ضمن قاعدة البيانات الرسمية للخوارزميات في الصين، ويُعتقد أن تصديرها لأي طرف أجنبي سيخضع لمراقبة صارمة من السلطات الصينية.

ولم تُصدر شركة تيك توك أي تعليق بشأن تصريحات ترامب أو مستقبل الصفقة.