آبل تستعد لإطلاق ماك بوك منخفض التكلفة بمعالج آيفون 16 برو

أفاد موقع MacRumors التقني بأن آبل تطوّر جهاز ماك بوك جديدًا يعمل بمعالج A18 Pro، وهو المعالج نفسه المستخدم في هاتف آيفون 16 برو، مما يشير إلى أن هذا الحاسوب المحمول سيكون أول جهاز ماك يعمل بمعالج من سلسلة A المخصصة لهواتف آيفون، بدلًا من معالجات سلسلة M المستخدمة في أجهزة ماك الحالية.

وبحسب ما ذكره المحلل التقني الشهير مينغ تشي كو، فإن آبل تخطط لطرح إصدار منخفض التكلفة من جهاز ماك بوك بشاشة قياسها 13 إنشًا، مع توفره بعدة خيارات لونية تشمل الفضي، والأزرق، والوردي، والأصفر.

ويُعد هذا التحول خطوة مهمة في إستراتيجية آبل، إذ إن كافة حواسيب ماك المعتمدة على معالجات Apple Silicon حتى الآن مزوّدة بمعالجات سلسلة M، التي تُعرف بأدائها العالي واحتوائها على عدد أكبر من النوى، فضلًا عن دعمها ذاكرة أكبر وشاشات خارجية متعددة.

وبحسب كو، فإن عملية الإنتاج الضخم للجهاز الجديد ستبدأ في أواخر الربع الرابع من عام 2025 أو مطلع الربع الأول من عام 2026، مما يشير إلى أن موعد الإطلاق سيكون في النصف الأول من العام المقبل.

يُذكر أن معالج A18 Pro ظهر أول مرة في هاتف آيفون 16 برو في عام 2024، ويتميز بأداء عالٍ في الذكاء الاصطناعي وكفاءة في استهلاك الطاقة، مما قد يجعله خيارًا مثاليًا للحواسيب المحمولة الاقتصادية.

ومن المتوقع أن يستهدف هذا الجهاز المُحتمل شريحة الطلاب والمستخدمين الباحثين عن حاسوب موثوق وسهل الاستخدام بسعر معقول، مما يجعله منافسًا مباشرًا لحواسيب كروم بوك التي تهيمن على قطاع التعليم والأجهزة المنخفضة التكلفة.

ومع دعم شريحة A18 Pro تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء، قد يشكّل هذا الجهاز بديلًا قويًا يوفر تجربة أكثر تكاملًا مع نظام macOS وتطبيقات آبل، مقارنةً بنظام ChromeOS المبني على الويب.