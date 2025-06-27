يوتيوب تختبر ميزة جديدة لعرض نتائج البحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي

أعلنت جوجل توسيع نطاق تقنيتها المعروفة باسم “مطالعات الذكاء الاصطناعي AI Overviews” لتصل إلى منصة يوتيوب، إذ بدأت المنصة اختبار ميزة جديدة لعرض نتائج البحث باستخدام الذكاء الاصطناعي على شكل شريط تمرير (Carousel) للمستخدمين المشتركين في YouTube Premium.

ووفقًا لما نشرته الشركة في مدونة رسمية، فإن هذه الميزة تظهر عند البحث عن مواضيع مثل “التسوق” أو “السفر” أو “أنشطة يمكن القيام بها في مكان معين”.

وتُظهر النتائج مقطع فيديو كبيرًا في أعلى الصفحة، يليه مجموعة من الصور المصغرة لمقاطع فيديو ذات صلة، بالإضافة إلى ملخص نصي يُنشأ بالذكاء الاصطناعي للإجابة عن الاستفسار المطروح.

ويمكن للمستخدمين النقر على المقطع الرئيسي في أعلى الشريط لمشاهدة الفيديو الكامل. وتتوفر الميزة حاليًا عبر تطبيقي يوتيوب لنظامي iOS وأندرويد، وتقتصر على مقاطع الفيديو باللغة الإنجليزية. ومن المقرر أن تستمر مدة الاختبار حتى 30 يوليو المقبل، وفقًا ليوتيوب.

وكشفت جوجل عن توسيع نطاق أداة الذكاء الاصطناعي التفاعلية الخاصة بها، التي تتيح للمستخدمين طرح أسئلة حول محتوى الفيديو في أثناء المشاهدة، لتصل إلى بعض المستخدمين غير المشتركين في يوتيوب بريميوم بعد إطلاق هذه الأداة لأول مرة في عام 2023.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود جوجل المستمرة لتعزيز تجربة المستخدم في البحث والاكتشاف داخل يوتيوب باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تملكها.

وأثارت هذه الميزة الجديدة بعض التساؤلات بين صناع المحتوى حول احتمال تقليل نسب المشاهدة المباشرة لمقاطع الفيديو، خاصةً إذا اعتمد المستخدمون على الملخصات النصية بدلاً من مشاهدة المحتوى كاملًا.