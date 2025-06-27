جدل يتصاعد.. قلق متزايد من احتمالية الوصول إلى”الذكاء الاصطناعي العام”

في السنوات الأخيرة، اجتاحت تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي عالم التكنولوجيا، إذ ضخت كبرى الشركات العالمية مليارات الدولارات في هذا المجال، في سباقٍ محموم للحاق بشركات رائدة مثل OpenAI.

ومع هذا التقدم السريع، ما زالت هناك عقبات جوهرية تحول دون انتشار التقنية على نطاق أوسع، أبرزها المخاوف المتعلقة بالخصوصية والأمن التي يثيرها النقاد باستمرار.

وتُعد التحذيرات الأخيرة أكثر إثارة للقلق، إذ تشير تقارير متعددة إلى وجود احتمال بنسبة عالية بأن تؤدي هذه التكنولوجيا، في نهاية المطاف، إلى فناء البشرية.

ويرى الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، سام ألتمان، أن المخاطر الكبرى للذكاء الاصطناعي لن تظهر عند بلوغ ما يُعرف بـ”الذكاء الاصطناعي العام AGI“. بل إنه يتوقع تجاوز هذا الحد الفاصل خلال السنوات الخمسة المقبلة دون أن يترك ذلك تأثيرًا كبيرًا في المجتمعات.

وفي المقابل، لم يبدُ الرئيس التنفيذي لشركة جوجل، ساندار بيتشاي، متفائلًا بنفس الدرجة. ففي مقابلة حديثة عبر برنامج إذاعي (بودكاست)، أشار إلى أن “احتمالات سيناريوهات الهلاك تُعد منخفضة، لكن المخاطر الكامنة تظل مرتفعة”.

وأضاف بيتشاي أنه ما زال هناك أمل في أن تتكاتف البشرية لتفادي الكارثة المرتقبة. ومن جانبه، كان ألتمان قد صرّح سابقًا بأن التكنولوجيا ستكون ذكية بما يكفي لحماية نفسها من التسبب بدمار شامل.

وفي غضون ذلك، كشف الباحث السابق في OpenAI، دانييل كوكوتايلو، عن خلفيات مثيرة لانطلاق الشركة، موضحًا أن إيلون ماسك، وسام ألتمان، وإيليا سوتسكيفر أسسوا OpenAI كقوة مضادة تهدف إلى تعطيل خطط ديميس هاسابيس، الرئيس التنفيذي لشركة DeepMind، التابعة لجوجل، الذي يُقال إنه كان يسعى لبلوغ “الذكاء الاصطناعي العام” عبر استغلال موارد جوجل الضخمة، ثم معالجة الثغرات الأمنية لاحقًا.

يُذكر أن هاسابيس صرّح حديثًا بأن الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العام بات قريبًا، لكنه حذّر من أن المجتمع قد لا يكون مستعدًا للتعامل مع التحديات التي سيحملها هذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن هذه المسألة تُقلقه لدرجة تؤرّق نومه.

ويظل الجدل قائمًا بين المتفائلين بإمكانات الذكاء الاصطناعي، والقلقين من عواقبه غير المحسوبة، في وقتٍ تقترب فيه البشرية من أحد أكبر التحولات التقنية في تاريخها.