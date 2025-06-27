شاومي تكشف عن نظارتها الذكية الجديدة AI Glasses بقدرات تصوير متقدمة

كشفت شركة شاومي عن نظارتها الذكية الجديدة AI Glasses التي تُعد منافسةً لنظارة “راي بان ميتا” ذات الانتشار الواسع نسبيًا.

وتتميّز النظارة الجديدة بقدرتها على تسجيل الفيديو بدقة قدرها 2K (أي 1440 بكسلًا) بمعدل إطارات قدره 30 إطارًا في الثانية، وتعتمد على واجهة استخدام خالية من الشاشات بالكامل، إذ تُدار كافة الوظائف عبر الأوامر الصوتية فقط.

وقد زُوّدت النظارة بمنطقة تحكم لمسية مدمجة في الذراع اليمنى، وتدعم إمكانية تركيب عدسات طبية أو عدسات كهربائية متغيرة اللون (Electrochromic) حسب الحاجة.

وتزن النظارة 40 جرامًا فقط، وتحتوي على مستشعر كاميرا بدقة قدرها 12 ميجابكسل من نوع Sony IMX681، تتيح تصوير الفيديو من منظور الشخص الذي يرتدي النظارة، بالإضافة إلى دعم البث المباشر والتقاط الصور.

وتضم النظارة خمسة ميكروفونات بتقنية التوصيل العظمي وتقليل ضوضاء الرياح، إلى جانب مكبرَي صوت مدمجين لتشغيل الوسائط. وتستند النظارة إلى معالج Snapdragon AR1 من كوالكوم، ونظام التشغيل الداخلي الخاص بشاومي Vela OS.

تحتوي النظارة على بطارية تدوم حتى 8 ساعات ونصف بشحنة واحدة، وهو ما يعادل ضعف المدة التي توفرها نظارة “راي بان ميتا” المنافسة. كما تتميز بوجود منفذ شحن USB-C مباشر، مما يُغني المستخدم عن حمل علبة الشحن المخصصة.

وتتوفر نظارة Xiaomi AI Glasses بثلاثة ألوان، وهي الأسود، والبني، والأخضر، ويبلغ سعرها في الصين نحو 278 دولارًا أمريكيًا. ولم تكشف الشركة حتى الآن عن خططها بخصوص طرح المنتج خارج السوق الصينية.