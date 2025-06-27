شاومي تكشف عن سماعة OpenWear Stereo Pro بتصميم مفتوح

كشفت شركة شاومي رسميًا عن سماعة Xiaomi OpenWear Stereo Pro بتصميم مفتوح مبتكر مستوحى من شكل صيوان الأذن البشري لتوفير راحة في الارتداء دون الضغط على الأذن.

وتستند السماعة إلى نظام دعم ثلاثي النقاط، مع قابلية لتعديل الطول حتى 45 ملم لتناسب أشكال الأذن المختلفة بثبات.

وذكرت الشركة أنها اعتمدت لأول مرة في هذه الفئة على نظام صوتي خماسي المحركات، يتضمن مكبر صوت مخصصًا بقياس قدره 18×13 ملم لتعزيز استجابة الترددات المنخفضة.

وفيما يخص جودة الصوت، فقد تعاونت شاومي مع فريق Harman Golden Ear الشهير لضبط تجربة الاستماع، إذ توفر السماعة وضعين صوتيين خاصين يُعرفان باسم “Master Harman”، كما تدعم السماعة بروتوكول LHDC 5.0 للبث الصوتي الفائق الدقة، وحصلت على شهادة Hi-Res Audio Wireless لنقل الصوت العالي الدقة، وتوفير تجربة استماع مميزة.

وتقدم السماعة ما يصل إلى 45 ساعة من زمن التشغيل عند استخدام علبة الشحن، مع مزايا ذكية مدمجة تشمل تسجيل الصوت، والترجمة اللحظية، وتحويل الكلام إلى نصوص عبر الذكاء الاصطناعي، وذلك عند الاقتران بتطبيق شاومي Xiaomi Earbuds.

وتحتوي السماعات على نظام مانع لتسرب الصوت للحفاظ على الخصوصية، وهي تدعم مقاومة الماء والغبار بمعيار IP54، مع إمكانية التحكم فيها باللمس.

وتتوفر سماعة Xiaomi OpenWear Stereo Pro بثلاثة ألوان، وهي الذهبي، والأسود، والفضي، ويبلغ سعرها ما يعادل 140 دولارًا، وهي متوفرة حاليًا في السوق الصينية فقط.