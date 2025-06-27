شاومي تطلق هاتفها القابل للطي Mix Flip 2 عالميًا

أعلنت شركة شاومي إطلاق هاتفها الجديد القابل للطي Mix Flip 2 الذي يُعد نسخة محسّنة من الإصدارات السابقة للشركة ذات آلية الطي الرأسية.

ويأتي هاتف Mix Flip 2 بأربعة ألوان مميزة، وهي الذهبي والأبيض الصدفي والأرجواني والأخضر مع ذاكرة عشوائية حجمها 12 أو 16 جيجابايت، وسعة تخزين تتراوح بين 256 جيجابايت وتيرابايت.

ويعتمد الهاتف على مفصل مبتكر يسمح بإغلاق الشاشة بشكل مسطّح مع تقليل التجعد إلى الحد الأدنى.

ويحافظ Mix Flip 2 على التصميم العام نفسه، لكن مع تحسينات في كل الجوانب، وقد زاد قياس الشاشة الخارجية قليلًا، في حين بقيت الشاشة الداخلية كما هي. وتدعم كلتا الشاشتين مجموعة ألوان P3 ومعدل تحديث أقصى يصل إلى 120 هرتزًا، مع سطوع يصل إلى 3,200 شمعة.

ويعتمد الهاتف على معالج Snapdragon 8 Gen 3 Elite مع نظام تبريد مزدوج بغرفتي تبخير، مما يوفّر أداءً مستقرًا حتى تحت العمل الكثيف.

وزوّدت شاومي الهاتف ببطارية سعتها 5,165 ميلي أمبير، أي بزيادة عن الإصدار السابق الذي جاء بسعة قدرها 4,780 ميلي أمبير. وتدعم البطارية شحنًا سلكيًا بقوة قدرها 67 واطًا، وشحنًا لاسلكيًا بقوة قدرها 50 واطًا.

وفيما يتعلق بنظام التصوير، فإن الهاتف يحتوي على كاميرا أساسية بمستشعر OV50E بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وكاميرا واسعة المجال بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وهي تدعم التركيز التلقائي والتصوير من قرب من مسافة قدرها 5 سم. وأما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة قدرها 32 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بجودة قدرها 4K.

وتطرح شاومي هاتفها الجديد Mix Flip 2 بسعر يبدأ من 850 دولارًا أمريكيًا في الأسواق العالمية.