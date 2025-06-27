شاومي تطلق سوارها الذكي Smart Band 10 عالميًا

أعلنت شركة شاومي رسميًا إطلاق سوارها الذكي الجديد Smart Band 10 في الأسواق العالمية، وهو أحدث إصدار من أساورها الذكية.

ويأتي الإصدار الجديد بتحسينات لافتة على مستوى التصميم، ومزايا متقدمة لتتبع اللياقة، بالإضافة إلى تكامل أعمق مع منظومة أجهزة الشركة الذكية.

ويتميز سوار Smart Band 10 بشاشة AMOLED قياسها 1.72 إنش، وهي أكبر من الإصدارات السابقة بفضل الحافات الرفيعة والمتناظرة. وتبلغ ذروة سطوع الشاشة 1500 شمعة، مع معدل تحديث قدره 60 هرتزًا لتوفير تجربة عرض أكثر سلاسة ووضوحًا.

ويتوفر السوار بعدة ألوان معدنية، وهي الأسود، والفضي، والوردي، إضافة إلى إصدار سيراميكي فاخر باللون الأبيض، مع احتمال وجود خيارات أخرى مثل الإصدار المعدني الأخضر ونسخ سيراميكية إضافية بحسب المنطقة.

ويمكن تخصيص السوار بمواد مختلفة للأحزمة، منها المطاط الفلوري والجلد والحرير المحاك، كما يمكن ارتداء وحدة التتبع خارج المعصم، مثل تعليقه في سلسلة لؤلؤية معدنية كميدالية.

وفي جانب تتبع اللياقة، يقدم السوار مستشعر حركة بتسعة محاور، ويدعم أكثر من 150 وضعًا رياضيًا، إلى جانب أدوات تدريب مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومزايا محسّنة مثل خطط التعافي الشخصية، ونصائح تدريبية متكيفة، واكتشاف أنماط النوم، ورصد حركات السباحة، وتوجيهات للجري.

ويشكّل سوار Smart Band 10 أول إصدار في السلسلة يدعم نقل بيانات نبض القلب إلى تطبيقات التمارين، مما يجعله مناسبًا للرياضيين الجادين الذين يعتمدون على تكامل الأجهزة.

ويستفيد المستخدمون من تكامل موسّع مع نظام شاومي، إذ يمكن استخدام السوار للتحكم في أجهزة مختلفة مثل الحواسيب اللوحية، وأجهزة التكييف والتدفئة الذكية، وغيرها.

يُذكر أن السوار يوفر عمر بطارية يصل إلى 21 يومًا في الوضع العادي، ويصل إلى 9 أيام عند تفعيل ميزة الشاشة الدائمة التشغيل.

ويبدأ سعر سوار شاومي Xiaomi Smart Band 10 من 50 دولارًا في الأسواق العالمية، وسيتوفر في أوروبا، وأمريكا اللاتينية، والشرق الأوسط، وجنوب شرق آسيا، ومناطق أخرى.