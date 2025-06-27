جوجل تطلق تطبيق Doppl لتجربة الملابس افتراضيًا دون مغادرة المنزل

كشفت شركة جوجل عبر قسمها التجريبي Google Labs عن تطبيق جديد يحمل اسم Doppl، وهو يتيح للمستخدمين تجربة الملابس افتراضيًا عبر نموذج رقمي متحرك يُمثّلهم، مما يُمكّنهم من تخيل كيف سيبدو مظهرهم بالزي المختار دون الحاجة إلى التوجه إلى المتاجر.

ويعتمد تطبيق Doppl على مزايا “التجربة الافتراضية” التي كانت قد أعلنتها جوجل خلال مؤتمر Google I/O للمطورين هذا العام ضمن خدمة التسوّق التابعة لها Google Shopping التي سمحت للمستخدمين بتجربة مليارات قطع الملابس افتراضيًا عبر تحميل صورة شخصية، لكن التطبيق الجديد يضيف مزيدًا من الإمكانيات، مثل استخدام الصور أو لقطات الشاشة لتجربة الأزياء.

ويحوّل التطبيق الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو مُولدة بالذكاء الاصطناعي مع مؤثرات مرئية بهدف منح المستخدم تصورًا أفضل حول حركة الملابس ومظهرها، كما يمكن مشاركة هذه المقاطع مع الأصدقاء للحصول على رأيهم.

وقالت جوجل في بيانٍ لها: “مع Doppl، يمكنك تجربة أي مظهر ترغب به، سواء شاهدت زيًّا أعجبك لدى صديق، أو في متجر ملابس مستعملة، أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يكفي تحميل صورة له على Doppl لتخيّل كيف سيبدو عليك”.

ومع ذلك، أوضحت الشركة أن التطبيق ما زال في مرحلة تجريبية، وقد لا تكون النتائج دقيقة تمامًا من ناحية القياس أو التفاصيل أو الشكل الفعلي للملابس.

ويتوفر تطبيق Doppl حاليًا لمستخدمي هواتف أندرويد و iOS داخل الولايات المتحدة، دون أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن إطلاقه في أسواق أخرى. ويشترط التطبيق تحميل صورة كاملة للجسم (غير عارية).

ويأتي هذا التطبيق في إطار جهود جوجل لتعزيز تجارب التسوق اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي، إذ سبق أن أضافت الشركة مزايا متعددة في “وضع الذكاء الاصطناعي AI Mode” في محرك البحث، تشمل تصفح الخيارات، وتحسين نتائج البحث عن المنتجات، بل وتوفير تجربة شراء مؤتمتة تتيح تتبع الأسعار، وتحديد اللون والمقاس، وإتمام عملية الشراء ضمن ميزانية المستخدم.

ومن الممكن أن يصبح Doppl خيارًا مثاليًا لمن لا يفضلون جولات التسوق أو التعامل المباشر مع البائعين.