بعد 40 عامًا.. مايكروسوفت تُنهي عهد “شاشة الموت الزرقاء” في ويندوز 11

أعلنت شركة مايكروسوفت تغييرات جذرية في نظام ويندوز، تشمل التخلي عن “شاشة الموت الزرقاء Blue Screen of Death” التي تُعرف اختصارًا (BSOD)، والتي كانت رمزًا شهيرًا لأعطال النظام منذ نحو أربعة عقود.

وتُعد “شاشة الموت” رسالة خطأ تظهر في شاشة أجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام ويندوز، وتدل على حدوث خلل خطير في النظام أدى إلى توقفه الكامل عن العمل لتجنّب تلف أكبر في البيانات أو العتاد.

وتطرح مايكروسوفت تحديثًا جديدًا لنظام ويندوز 11 يُطلق في وقت لاحق من هذا الصيف، إذ ستتحول شاشة الخطأ إلى اللون الأسود، لتُعرف باسم “شاشة الموت السوداء”.

ويأتي هذا التغيير ضمن جهود مايكروسوفت لتبسيط واجهة الأخطاء، إذ سيتخلى التصميم الجديد عن اللون الأزرق المميز، والوجه العابس، ورمز الاستجابة السريعة (QR Code)، لصالح شاشة سوداء أكثر وضوحًا واحترافية.

ووفقًا لمايكروسوفت، فإن الشاشة السوداء الجديدة ستُظهر رمز الإيقاف والبرنامج المسبب للعطل بنحو مباشر، مما يُسهّل على مسؤولي تكنولوجيا المعلومات تشخيص المشكلة دون الحاجة إلى استخراج ملفات الأعطال وتحليلها باستخدام أدوات متقدمة مثل WinDbg.

يُذكر أن التصميم الجديد للشاشة السوداء سيُطرح بالتزامن مع ميزة جديدة تحمل اسم “الاستعادة السريعة للجهاز” (Quick Machine Recovery)، وهي تهدف إلى إعادة تشغيل الأجهزة التي تعاني أعطالًا حرجة، ولا تتمكن من الإقلاع.

وتُعد هذه التحديثات جزءًا من مبادرة أوسع من مايكروسوفت لتعزيز استقرار نظام ويندوز، خاصةً بعد حادثة CrowdStrike التي وقعت العام الماضي، وأدت إلى تعطل ملايين الأجهزة في مختلف القطاعات حول العالم مع ظهور الشاشة الزرقاء السيئة السمعة عند الإقلاع.