نظام watchOS 26.. ما مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة القادمة إلى ساعات آبل الذكية؟

خلال مؤتمر WWDC 2025، أعلنت آبل مزية جديدة تُسمى (المدرب الرياضي) Workout Buddy ستصل إلى ساعاتها الذكية عبر تحديث watchOS 26، وهي واحدة من مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة التابعة لنظام Apple Intelligence، والتي تعتمد على الطرز الحديثة من هواتف آيفون ابتداءً من هواتف آيفون 15 برو.

ومع أن الشركة لم تذكر خلال المؤتمر سوى هذه المزية، فإن هناك العديد من المزايا الأخرى المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي سيستفيد منها مستخدمو ساعات آبل عند إصدار نظام watchOS 26، وسنذكر أبرزها فيما يلي:

مزية المدرب الرياضي (Workout Buddy)

تُعد هذه المزية من أبرز المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي المتوفرة في نظام watchOS 26. وتهدف إلى تعزيز تجربة تتبع اللياقة البدنية، والمساعدة في تحقيق الأهداف الرياضية الشخصية.

تُنشئ هذه المزية عبارات تحفيزية مخصصة باستخدام بيانات صوتية من المدربين في خدمة +Apple Fitness، وبالاستناد إلى عوامل متعددة مثل: معدل نبضات القلب الحالي، والسرعة، وتاريخ النشاط، والأهداف الرياضية الشخصية. وبعد انتهاء التمرين، يقدم المدرب ملخصًا عن الأداء مع بعض العبارات التحفيزية لتشجيع المستخدم على ممارسة التمرين التالي.

الترجمة المباشرة (Live Translation)

ستتوفر مزية الترجمة المباشرة في ساعات آبل Watch Series 9 و Series 10 و Watch Ultra 2، وهي مزية تقدم ترجمة فورية للمحادثات داخل تطبيق الرسائل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي.

تحسينات في مزية Genmoji

في نظام watchOS 26، يمكنك إرسال الرموز التعبيرية التي أنشأتها في هاتف آيفون باستخدام مزية الذكاء الاصطناعي (Genmoji). ومع iOS 26، أصبح من الممكن دمج الرموز التعبيرية التقليدية ورموز Genmoji والأوصاف النصية لإنشاء رموز جديدة، كما يمكن دمج رمزين لإنشاء رمز جديد مختلف.

مزايا ذكية أخرى قادمة إلى ساعات آبل في نظام watchOS 26

يتضمن نظام watchOS 26 مجموعة أخرى من المزايا الذكية غير مدعومة بنظام Apple Intelligence ولكنها تعتمد على تقنيات ذكية، أبرزها:

إيماءة لف المعصم (Wrist Flick)

يقدم watchOS 26 إيماءة جديدة تُعرف بلف المعصم (Wrist Flick)، تتيح لك رفض الإشعارات أو المكالمات عن طريق لف معصم اليد التي ترتدي الساعة عليها.

تحسينات في شريط Smart Stack

تستمر آبل في تطوير شريط Smart Stack ليصبح أكثر ذكاءً وتكيفًا مع الروتين اليومي للمستخدم والبيانات التي تجمعها المستشعرات. على سبيل المثال: إذا دخلت إلى صالة الألعاب الرياضية، قد يظهر لك على الشريط اقتراح للبدء بممارسة تمرين معين.

تحسين نظام الإشعارات

في تحديث watchOS 26 سيكون نظام الإشعارات أكثر ذكاءً ويستند في عمله إلى بيئة المستخدم. فبدلًا من إصدار صوت تنبيه مرتفع عندما يكون المستخدم في مكتبة أو أي مكان هادئ، ستقيس ساعة آبل مستوى الضجيج المحيط وتعدّل مستوى صوت الإشعارات تلقائيًا ليكون أقل إزعاجًا للآخرين.