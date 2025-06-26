مراجعة شاملة لسماعة هواوي FreeBuds 6 الجديدة

تُعدّ FreeBuds 6 من أحدث السماعات اللاسلكية التي أطلقتها شركة هواوي، وتتميز بتصميمها المريح والثابت في الأذن، كما تمتاز بجودة الصوت العالية، وتتوافق مع جميع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد أو iOS، وتدعم الاتصال بجهازين في وقت واحد، وتحتوي على عناصر تحكم تعمل باللمس.

إليك مراجعة شاملة لسماعات هواوي FreeBuds 6 اللاسلكية الجديدة لتتعرف مواصفاتها ومزاياها:

التصميم

تأتي سماعة هواوي FreeBuds 6 بتصميم مميز ومفتوح “open-fit” أي دون رؤوس مصنوعة من السيليكون؛ مما يعزز الشعور بالراحة عند وضعها داخل الأذن، وهذا التصميم مثالي للذين يشعرون بالضغط وعدم الراحة من السماعات التي تحتوي على رأس مصنوع من السيليكون.

تحتوي سيقان السماعات على انتفاخ صغير في نهايتها، مما يُكسبها شكلًا يشبه قطرة الماء، ويُعدّ هذا التصميم غير مألوف، ويشير إلى محاولة هواوي تقديم شيء مختلف ومميز وعصري في عالم السماعات اللاسلكية.

وأما علبة الشحن، فتأتي بتصميم يشبه البيضة المسطحة؛ مما يجعل مظهرها بعيدًا تمامًا عن الشكل التقليدي لمعظم علب السماعات الأخرى في السوق.

تمتاز هذه السماعة بقدرتها على مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP54، وتتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والبنفسجي.

وتأتي سماعة هواوي FreeBuds 6 في صندوق يحتوي على حجمين من الرؤوس المصنوعة من السيليكون. فإذا كان حجم السماعة لا يناسب أذنك وتجدها صغيرة، يمكن لهذه الرؤوس أن توفر ملاءمة أفضل وتساعد في تثبيت السماعات داخل الأذن.

#HUAWEIFreeBuds6 كالحلم في راحة الأذن، وكقطرة من الأناقة تتناغم معك في كل لحظة. pic.twitter.com/DKIsGYfJao — هواوي السعودية (@HuaweiMobileKSA) May 15, 2025

عناصر التحكم التي تعمل باللمس

تحتوي السيقان على عناصر تحكم تعمل باللمس؛ إذ تُستخدم النقرة الواحدة لتشغيل الموسيقا أو إيقافها، وأما النقرتان فهي للانتقال إلى المقطع التالي، والثلاث نقرات للعودة إلى المقطع السابق. وأما التمرير إلى الأعلى أو إلى الأسفل فيتحكم بمستوى الصوت، والنقر المطول فهو لتفعيل وضع تقليل الضوضاء أو تعطيله.

جودة الصوت

تأتي السماعة مزوّدة بمحركين وتدعم نطاقًا تردديًا واسعًا من 14 هرتزًا إلى 48 كيلوهرتزًا، وعند الاستخدام أول مرة دون تغيير الإعدادات الافتراضية، ستلاحظ أن الصوت نقي بنحو عام لكنه ليس مثاليًا مع جميع الترددات؛ إذ تقل جودته في الترددات العالية.

ولتحسين تجربة الاستماع، يُنصح بتثبيت تطبيق Huawei AI Life وضبط إعداد Hi-Fi Live داخل التطبيق، وهو إعداد يُحسّن جودة الصوت ويُخفف حدة الترددات؛ مما يمنح المستخدم تجربة صوتية أفضل من قبل.

تقنية تقليل الضوضاء

تدعم سماعة هواوي تقنية تقليل الضوضاء التي تعزز وضوح الصوت الخارج من السماعات وتعزل الضوضاء المحيطة. ويمكن لهذه المزية تقليل الضوضاء الخارجية إلى حد كبير؛ لكن الأداء يكون أفضل مع الأصوات المنخفضة مثل الطنين والاهتزازات، وأما الأصوات القوية فتظل مسموعة قليلًا.

التوافق مع الأجهزة الأخرى

تتوافق سماعة هواوي FreeBuds 6 مع الحواسيب وأي أجهزة ذكية تعمل بنظام أندرويد أو iOS، وهذا يعني أنك لن تواجه أي مشكلة في توصيلها بحاسوبك المحمول، أو أي جهاز لوحي أو هاتف يعمل بنظام أندرويد، أو هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

تدعم السماعات خاصية الاتصال المزدوج عبر البلوتوث (Bluetooth Multipoint)؛ مما يعني أنها تبقى متصلة بجهازين في الوقت نفسه، ويحدث تبديل بينهما تلقائيًا عند تشغيل الصوت من أحدهما. كما يحتفظ التطبيق الخاص بالسماعة بقائمة الأجهزة المتصلة سابقًا، ومن خلاله يمكنك اختيار الجهاز الذي تود الاتصال به أو حذفه من القائمة.

عمر البطارية

يمكن لسماعة هواوي FreeBuds 6 الاستمرار بالعمل لمدة تبلغ 4 ساعات ونصف، وما يصل إلى 27 ساعة مع علبة الشحن عند تفعيل مزية تقليل الضوضاء. وأما في حال عدم تفعيلها، فيمكن أن تستمر بالعمل لمدة تبلغ 6 ساعات، وما يصل إلى 36 ساعة مع علبة الشحن.

السعر

تُباع سماعة هواوي FreeBuds 6 اللاسلكية الجديدة بسعر قدره 499 ريالًا سعوديًا.