شركات السيارات تتراجع عن دعم نظام CarPlay Ultra من آبل

تواجه شركة آبل مقاومة متزايدة من شركات السيارات الكُبرى تجاه نظام CarPlay Ultra، الإصدار المتطور من نظامها الخاص للسيارات.

ووفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، فقد تراجعت عدة علامات تجارية بارزة عن التزاماتها السابقة بدعم النظام الجديد، ومن هذه الشركات مرسيدس بنز وأودي، إلى جانب فولفو وبولستار ورينو.

ويشكّل هذا الانسحاب تحولًا كبيرًا عن إعلان آبل في 2022، إذ شمل 14 شركة مصنّعة كشركاء مستقبليين لـها في دعم نظام CarPlay Ultra، ومنها الشركات المذكورة آنفًا.

ويقدّم نظام CarPlay Ultra تجربة تتجاوز النسخة التقليدية من نظام CarPlay، إذ يسيطر على كامل واجهة القيادة، ويعرض معلومات السيارة مثل السرعة ودرجة الحرارة ومستوى الوقود إلى جانب تطبيقات آيفون.

وأثار هذا التوسّع في توسع النظام تحفظات عدد من الشركات، خاصة تلك التي تسعى إلى الحفاظ على تجاربها البرمجية الخاصة داخل سياراتها، بالإضافة إلى الإيرادات الناتجة عن الخدمات المدمجة فيها.

وفي سياق متصل، قالت جاكوار لاند روفر إنها ما تزال تُقيّم النظام، في حين امتنعت فورد ونيسان عن الإدلاء بأي معلومات حول نواياها المستقبلية تجاه نظام CarPlay Ultra.

وأما بي إم دبليو، التي لم تكن ضمن القائمة الأصلية، فأكدت أنها ستدمج نظام CarPlay التقليدي مع تصميمها الجديد، لكنها لن تدعم CarPlay Ultra. وصرّحت أودي بأن تركيزها ينصب على تقديم “تجربة رقمية مخصصة وسلسة”، ولهذا ستمتنع عن اعتماد CarPlay Ultra، مع استمرار دعمها النظام التقليدي.

ويأتي هذا التراجع على الرغم من الشعبية الواسعة التي يحظى بها نظام CarPlay التقليدي، إذ تقول آبل إن 98% من السيارات الجديدة في الولايات المتحدة تدعمه.

وحاليًا، تُعد أستون مارتن الشركة الوحيدة التي توفر CarPlay Ultra في سياراتها الجديدة. وتظل هيونداي وكيا ملتزمتين بدعم النظام، في حين تخطط بورشه لتقديمه مستقبلًا.

وفي ظل انسحاب عدة شركاء، أكدت آبل للصحيفة أنها ما تزال تعمل مع شركات أخرى على دمج النظام الجديد. وقال متحدث باسم الشركة: “إننا نتعاون من كثب مع صُنّاع السيارات لتقديم أفضل ما في آيفون وأفضل ما في السيارة، وهذا العمل يستغرق وقتًا”.