ساعة سامسونج Galaxy Watch 8 القادمة.. المواصفات المُتوقعة وتاريخ الإطلاق

تستعد سامسونج للكشف عن ساعتي Galaxy Watch 8 و Watch 8 Classic خلال حدث Galaxy Unpacked 2025 الذي سيُعقد في 9 يوليو، وقد ظهرت العديد من التسريبات والتوقعات المتعلقة بمواصفات هذه الساعات الذكية القادمة.

تشير التسريبات إلى تغييرات مهمة في المواصفات والمزايا مقارنة بالطرز السابقة، وسنذكر أبرزها فيما يلي:

الطرز المُتوقعة لساعة Galaxy Watch 8

تشير التسريبات إلى أن سامسونج ستطلق طرازين من ساعة Galaxy Watch 8، هما:

طراز Galaxy Watch 8: يتوفر بقياسين، هما: 40 ملم و 44 ملم.

Galaxy Watch 8: طراز Galaxy Watch 8 Classic: يتوفر بمقاس واحد يبلغ 46 ملم.

التصميم

من المُتوقع أن يأتي طراز Galaxy Watch 8 بتصميم مشابه لساعة Galaxy Watch 7، وأما طراز Classic فمن المتوقع أن يحصل على تصميم مميز مختلف عن الجيل السابق، إذ تشير التسريبات إلى أنه سيأتي في هيكل دائري مربع (Squircle) مع حافة دوارة. وقد أظهرت الصور المسرّبة أن تصميم الساعة مستوحى من Watch Ultra، مع وجود زر مادي برتقالي جديد مشابه للزر الخاص بإصدار ألترا الذي صدر العام الماضي.

المواصفات الأساسية المتوقعة

من المُتوقع أن تأتي ساعتا Galaxy Watch 8 و Watch 8 Classic بالمواصفات التالية:

تضم شاشات من نوع AMOLED بسطوع يصل إلى 2000 شمعة في المتر المربع، وتدعم معدل تحديث يبلغ 60 هرتزًا.

يضم طراز Classic شاشة يبلغ حجمها 1.5 بوصة، ويضم الطراز العادي شاشة يبلغ حجمها 1.3 بوصة.

تضم ذاكرة وصول عشوائي بسعة تبلغ 2 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 32 جيجابايت.

32 جيجابايت. تدعم معيار IP68 ل مقاومة الماء والغبار .

IP68 ل . تدعم المعيار العسكري MIL-STD-810H لتحمل الصدمات.

تعمل بمعالج Exynos W1000، المصنع بتقنية تبلغ 3 نانومتر.

المزايا الذكية

أكدت كل من سامسونج وجوجل أن مساعد الذكاء الاصطناعي Gemini سيحل محل مساعد جوجل Google Assistant في الإصدار الجديد من نظام Wear OS.

كما ستوفر واجهة One UI 8 Watch الجديدة من سامسونج مجموعة من المزايا الذكية، مثل: شريط Now Bar لعرض الإشعارات والاختصارات عند استخدام إيماءة “النقر المزدوج”، ومزية الشحن التكيفي لإيقاف الشحن عند الوصول إلى نسبة محددة.

مزايا صحية جديدة في تطبيق Samsung Health

تخطط سامسونج لتعزيز تطبيق Samsung Health بمزايا متقدمة، منها:

مزية (Vascular Load): لمراقبة تأثير النشاط اليومي في صحة القلب. المدرب الشخصي: يقدم نصائح مخصصة للنوم والرياضة وخسارة الوزن، ويعتمد عمله على الذكاء الاصطناعي.

متى ستُطلق سامسونج ساعة Galaxy Watch 8 في الأسواق؟

بعد أن تعلن سامسونج ساعة Galaxy Watch 8 خلال حدث Galaxy Unpacked 2025 في 9 يوليو، من المُتوقع أن تتُيح الساعة للحجز الأولي مباشرة عبر متجرها الإلكتروني، وأن تُطلقها خلال الشهر نفسه أو في مطلع شهر أغسطس.