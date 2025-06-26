ثلاثة تطبيقات جديدة قادمة إلى حواسيب ماك في نظام macOS Tahoe 

سيصل إلى حواسيب ماك في هذا الخريف نظام macOS Tahoe الجديد، المعروف أيضًا باسم macOS 26. وسيأتي مع تصميم جديد يسمى (الزجاج السائل) Liquid Glass يمنح الأيقونات تأثيرًا شفافًا مميزًا، ويُحسّن التجربة البصرية عند استخدام حواسيب ماك، ويتضمن النظام الجديد أيضًا تحسينات كبيرة في أداة البحث الداخلي Spotlight، ومزايا ذكاء اصطناعي جديدة.

بالإضافة إلى ذلك سيجلب macOS Tahoe ثلاثة تطبيقات جديدة من آبل إلى حواسيب ماك، هي:

1- تطبيق اليوميات

ظهر تطبيق اليوميات (Journal) من آبل أول مرة في هواتف آيفون ضمن تحديث iOS 17.2 في أواخر عام 2023. ومنذ ذلك الحين، ظل حصريًا لنظام iOS. ولكن ذلك سيتغير هذا العام؛ إذ سيصل تطبيق Journal إلى حواسيب ماك عبر نظام macOS Tahoe، كما سيصل إلى أجهزة آيباد عبر نظام iPadOS 26.

جميع المزايا المتوفرة في الإصدار الخاص بهواتف آيفون ستتوفر أيضًا في الإصدار الخاص بحواسيب ماك، وعند استخدام أي من الإصدارين ستتم مزامنة جميع الإدخالات عبر iCloud تلقائيًا، لتتمكن من الوصول إليها في أي جهاز تريده.

2- تطبيق الهاتف

تدعم حواسيب ماك مزية الرد على المكالمات الواردة من هاتف آيفون المتصل بالحاسوب، ومنذ العام الماضي، وفرت خاصية iPhone Mirroring الوصول الكامل إلى تطبيق الهاتف من خلال حاسوب ماك. لكن في نظام macOS Tahoe، ستضيف آبل إصدارًا خاصًا من تطبيق الهاتف (Phone) إلى حواسيب ماك.

إليك أبرز المزايا التي سيدعمها التطبيق:

يحتوي التطبيق على الأقسام الأساسية المتوفرة في تطبيق الهاتف الخاص بهواتف آيفون، مثل: المكالمات الأخيرة، والمفضلة، والبريد الصوتي .

المكالمات الأخيرة، والمفضلة، والبريد الصوتي سيدعم المزايا الجديدة القادمة عبر نظام iOS 26، أبرزها: Call Screening : هي مزية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ترد تلقائيًا على المكالمات الواردة من أرقام غير معروفة وتطلب من المتصل تقديم معلومات عن نفسه ليقرر المستخدم كونه يريد الرد أم لا. Hold Assist : هي مزية يتولى فيها الذكاء الاصطناعي الرد في أثناء وضع الانتظار، ثم ينبهك عند بدء المكالمة.

Live Translation: هي مزية توفر ترجمة فورية صوتية للمكالمات.

المزايا الجديدة القادمة عبر نظام iOS 26،

3- تطبيق الألعاب

أضافت آبل إلى أنظمة التشغيل iOS 26، و iPadOS 26، و macOS Tahoe تطبيقًا جديدًا مخصصًا للألعاب يُسمى تطبيق الألعاب (Games). وتهدف من خلال إضافة هذا التطبيق إلى هواتف آيفون وأجهزة آيباد وحواسيب ماك إلى توفير تجربة لعب موحدة في جميع أجهزتها.

يسمح التطبيق للمستخدم باكتشاف ألعاب جديدة، وتشغيل الألعاب المثبتة على الجهاز الذي يستخدمه، ومتابعة تقدم الأصدقاء في الألعاب، وإجراء تحديات معهم، وغير ذلك.