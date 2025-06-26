المواصفات المُتوقعة لهاتف Galaxy Z Flip 7 القادم من سامسونج 

أعلنت سامسونج أمس الموعد الرسمي لحدثها القادم المخصص للكشف عن الإصدارات الجديدة من هواتفها الرائدة القابلة للطي؛ إذ ستعقد الشركة حدث Galaxy Unpacked في تاريخ 9 من يوليو القادم، للكشف عن هاتفي Galaxy Z Fold 7 و Galaxy Z Flip 7، بالإضافة إلى منتجات أخرى.

ومع ازدياد المنافسة في سوق الهواتف القابلة للطي، من المتوقع أن تأتي هواتف سامسونج الجديدة مع تحديثات مهمة تعزز مكانتها في السوق.

وفي هذا المقال، سنتحدث عن أهم ما ذكرته الشائعات والتسريبات عن مواصفات ومزايا هاتف Galaxy Z Flip 7 القابل للطي رأسيًا.

التصميم والشاشة

وفقًا للمحلل (Ross Young)، فإن الشاشة الداخلية لهاتف Galaxy Z Flip 7 ستأتي بحجم يبلغ 6.85 بوصات بدلًا من 6.7 بوصات في الإصدار الحالي، وسيزداد حجم الشاشة الخارجية ليصبح 4 بوصات بدلًا من 3.4 بوصات في Z Flip 6.

ومن حيث الشكل العام، لا توجد أي تغييرات كبيرة، وفقًا للتصاميم المسربة من المُسرب المعروف OnLeaks. وفيما يتعلق بالألوان، تشير تقارير إلى أن الهاتف سيتوفر بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأزرق، والأحمر.

الكاميرات

هناك شائعة تفيد بأن Z Flip 7 سيحتوي على الكاميرات نفسها الموجودة في Z Flip 6، وهي:

كاميرا خلفية ثنائية العدسات؛ الرئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية فائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

50 ميجابكسل، والثانية فائقة الاتساع 12 ميجابكسل. كاميرا أمامية بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

ومع ذلك، من المُتوقع أن تُجري سامسونج بعض التحسينات على طريقة معالجة الصور، لتحسين وضوح الصور الملتقطة بالهاتف وجودتها.

المعالج ونظام التشغيل

من المُتوقع أن يعمل Z Flip 7 بمعالج Snapdragon 8 Elite نفسه الموجود في سلسلة Galaxy S25، لكن إحدى الشائعات تشير إلى أن سامسونج قد تستخدم معالج Exynos 2500 في بعض الإصدارات.

قد يؤثر ذلك في تنافسية الهاتف في سوق الهواتف القابلة للطي؛ لأن معالجات Exynos عادة تقدم أداءً أقل من معالجات Snapdragon، كما أن هاتف Motorola Razr Ultra 2025 يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite.

لكن وفقًا لتقارير أخرى، سيعمل الإصدار الخاص بالأسواق الأمريكية من Z Flip 7 بمعالج Snapdragon، وستُزوَّد النسخ الأخرى بمعالج Exynos.

وأما فيما يتعلق بذاكرة الوصول العشوائي وسعة التخزين، فوفقًا للمسرّب PandaFlashPro@ على منصة إكس، سيأتي الهاتف مع سعة تبلغ 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبلغ 256 أو 512 جيجابايت، مثل الإصدار الحالي Z Flip 6.

سيعمل هاتف Z Flip 7 بنظام أندرويد 16 وواجهة One UI 8، ومن المُتوقع أن يدعم مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI المحسّنة الموجودة في سلسلة Galaxy S25، والمساعد الذكي Gemini.

البطارية

قد تشهد سعة البطارية في Z Flip 7 تحسنًا طفيفًا؛ إذ من المُتوقع أن تبلغ 4300 ميلي أمبير في الساعة بدلًا من 4000 ميلي أمبير في الساعة.

تاريخ الإطلاق والسعر المتوقع

ستعلن سامسونج هاتف Z Flip 7 في 9 يوليو، وقد تطرحه في الأسواق في وقت لاحق من الشهر نفسه أو خلال شهر أغسطس. وأما فيما يتعلق بالسعر، فمن الصعب تحديده حاليًا، خصوصًا مع تأثير السياسات الجمركية الأمريكية على المنتجات الإلكترونية.

وفي العام الماضي، شهد هاتف Z Flip 6 زيادة قدرها 100 دولار مقارنة بالطراز الذي سبقه ليُباع بسعر يبدأ من 1,099 دولارًا. ومن غير المعروف حتى الآن إذا كانت سامسونج سترفع السعر مجددًا أو ستحافظ عليه.