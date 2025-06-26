آبل تحدّث تطبيقها الرياضي بإضافة مزايا جديدة

أطلقت آبل الإصدار الثالث 3.0 من تطبيقها الرياضي “Apple Sports” مضيفةً ثلاث مزايا رئيسية تركّز على التخصيص وتوسيع التغطية الرياضية.

وأما الميزة الأبرز فهي تقديم قسم “الرئيسية Home” الجديد الذي يتيح للمستخدمين عرض كافة الدوريات التي يتابعونها في مكان واحد مع إمكانية ترتيبها حسب تفضيلاتهم. ويُعدّ هذا التحديث بديلاً أكثر تخصيصًا من قسم “بطولاتي My Leagues” السابق.

ولأول مرة، بات التطبيق يدعم رياضة التنس للرجال والسيدات، بالتزامن مع انطلاق بطولة ويمبلدون، وهي من أهم البطولات العالمية في رياضة التنس. ويمكن للمستخدمين متابعة نتائج المباريات بنحو مباشر، إلى جانب استعراض نتائج المباريات السابقة على مدار الموسم.

وأضاف التحديث تفاصيل جديدة لمحبي رياضة البيسبول، وهي تشمل عرض المواجهات بين الرماة والضاربين في أعلى كل لوحة نتائج، مما يعزز تجربة متابعة المباريات لحظة بلحظة.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق آبل الرياضي Apple Sports، الذي أُطلق لأول مرة في فبراير 2024، يعرض نتائج المباريات والإحصائيات والترتيب ومواعيد المباريات القادمة لعدد من الدوريات، وهو متاح مجانًا حاليًا في هواتف آيفون فقط في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا.

ويعكس هذا التحديث استمرار آبل في تعزيز حضورها في مجال المحتوى الرياضي، وتسعى الشركة إلى إدماج التطبيق ضمن منظومة أجهزتها وخدماتها، مثل تلفازها الذكي وخدمة الأخبار. ويُتوقّع أن يكون لتطبيق آبل الرياضي Apple Sports دور أكبر في تغطية الأحداث الرياضية العالمية، خاصة مع تنامي اهتمام المستخدمين بتجربة المتابعة اللحظية والتفاعلية من خلال الهواتف الذكية.