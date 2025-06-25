“AIREV” و”Tenstorrent” تطلقان حزمة ذكاء اصطناعي متقدمة بابتكارات إماراتية 

أبرمت (AIREV)، الشركة الإماراتية الناشئة السريعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي، شراكة إستراتيجية مع (Tenstorrent)، الشركة الأمريكية المتخصصة في رقاقات الذكاء الاصطناعي، لتطوير حزمة ذكاء اصطناعي وكيلي (Agentic AI) عالية الأداء لأغراض الاستخدام المؤسسي والسيادي.

وتُعدّ هذه الخطوة لحظة فارقة في مسيرة الذكاء الاصطناعي الإماراتي نحو العالمية، إذ يُثبت إدماج الأجهزة الأمريكية قابلية الابتكارات المحلية للتوسع ونضجها وجاهزيتها للتصدير، كما يؤكد هذا التعاون قدرة الإمارات على بناء حلول ذكاء اصطناعي متقدمة بمعايير عالمية.

تفاصيل الشراكة والتقنيات المستخدمة:

تأسست شركة (Tenstorrent) على يد مصمم الرقاقات الإلكترونية الشهير جيم كيلر، وتُعرف بتصميمها لبنى تركز على الذكاء الاصطناعي ووحدات المعالجة المركزية العالية الأداء من نوع (RISC-V)، بالإضافة إلى ذلك، تُقدم الشركة رقاقات قابلة للتكوين ومجموعة برمجيات مفتوحة المصدر، مما يوفر أساسًا تقنيًا قويًا لتطوير حزمة الذكاء الاصطناعي الوكيلي.

وفي إطار هذا التعاون، ستُنشر منصة (AIREV) السيادية عند الطلب مباشرةً في أجهزة (Tenstorrent) كما ستُطلق (عقدة تطوير ذكاء اصطناعي وكيلي) مخصصة في دولة الإمارات. وتهدف هذه العقدة إلى التحقق من أداء الحل في ظل أعباء عمل المؤسسات والقطاع الحكومي في العالم الحقيقي، ويتميز هذا النشر بكونه آمنًا ومُحكمًا في الموقع (on-premise)، مما يُعزز الجانب السيادي والأمني للحلول المقدمة.

تصدير الذكاء الاصطناعي الإماراتي إلى العالمية:

قال محمد خالد، الرئيس التنفيذي لشركة (AIREV): “يُشكل هذا التعاون تكامل تقني، يتعلق بتصدير قدرات الذكاء الاصطناعي الإماراتية إلى العالم وتثبت شراكتنا مع (Tenstorrent) أن الذكاء الاصطناعي الإماراتي ليس إقليميًا فحسب، بل هو قابل للتطبيق عالميًا، والتوسع والاعتماد عالميًا”.

ومن جانبه، أعرب جيم كيلر، الرئيس التنفيذي لشركة Tenstorrent، عن سعادته بهذه الشراكة، مشيرًا إلى أن دمج أجهزة Tenstorrent مع حلول (AIREV) للذكاء الاصطناعي الوكيلي سيكون رائعًا لعمليات النشر السحابية والعالية الأمان في الموقع”.

وأضاف كيلر: “من خلال هذه الشراكة، نقوم بإنشاء البنية التحتية والمنهجية اللازمة للارتقاء بالذكاء الاصطناعي في الإمارات إلى العالمية ويتماشى هذا تمامًا مع رؤية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، إذ يُعدّ تصدير الابتكارات أمرًا أساسيًا لتنويع الاقتصاد وترسيخ مكانة الإمارات كقوة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي”.

خطة عالمية لنشر الذكاء الاصطناعي السيادي:

بعد إتمام عملية التحقق الناجحة في الإمارات، ستنتقل شركة AIREV الإماراتية وشركة Tenstorrent الأمريكية إلى تفعيل إستراتيجية عالمية مشتركة، تهدف إلى استهداف ونشر حلول الذكاء الاصطناعي الوكيلي العالية الأداء في الصناعات الخاضعة للتنظيم، والشركات الكبرى، ومؤسسات القطاع الحكومي.

وستشمل هذه الخطة التوسعية مناطق جغرافية واسعة تمتد عبر أمريكا الشمالية وآسيا ومنطقة الخليج، ويؤكد هذا التعاون الطموح العالمي للشركتين في تقديم حلول ذكاء اصطناعي آمنة ومتحكمة لتلبية احتياجات القطاعات الحساسة حول العالم.