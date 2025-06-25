صور من الماضي.. جوجل إيرث تتيح للمستخدمين السفر عبر الزمن

احتفالًا بالذكرى العشرين لإطلاق خدمة جوجل إيرث Google Earth، أعلنت شركة جوجل إضافة ميزة “التجول الافتراضي التاريخي Historical Street View” إلى المنصة، مما يتيح للمستخدمين استكشاف كوكب الأرض من زوايا جديدة، سواء من منظور جوي أو من مستوى الشارع.

وابتداءً من اليوم، أصبح بإمكان المستخدمين الوصول إلى خيار جديد في شريط الأدوات يتيح تصفح الصور البانورامية التاريخية، والتنقل زمنيًا بين الحاضر والسنوات الماضية.

وتقدّم جوجل مقترحات لرحلات استكشافية تفاعلية عبر خدمتها، مثل مشاهدة تحوّلات مدينة برلين بين عام 1943 والوقت الحاضر، بما يشمل بناء جدار برلين وسقوطه، أو رصد النمو المتسارع لمدينة لاس فيغاس منذ ثمانينيات القرن الماضي وغيرها، وفقًا لما ذكرته الشركة.

وأشار التقرير إلى أن بعض المستخدمين يستخدمون هذه الميزة للبحث عن صور قديمة لمنازلهم، والأماكن التي عاشوا فيها في الماضي.

وأعلنت جوجل مزايا إضافية موجهة للمتخصصين في الولايات المتحدة، منها أدوات تحليلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال نماذج Gemini لتتيح لمخططي المدن الوصول إلى بيانات حول الغطاء النباتي ودرجات حرارة الأسطح في مناطق محددة داخل المدن.

يُذكر أن خدمة جوجل إيرث Google Earth انطلقت في عام 2005، وهي تقدّم خرائط ثلاثية الأبعاد، وتتيح للمستخدمين استكشاف الكرة الأرضية افتراضيًا عبر صور الأقمار الصناعية، والصور الجوية، وبيانات نظم المعلومات الجغرافية (GIS)، ويمكن من خلالها استعراض المعالم الطبيعية والمدن والمباني، وحتى الشوارع في بعض المناطق بدقة عالية.