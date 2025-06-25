سامسونج تكشف رسميًا موعد إعلان هواتفها القابلة للطي لعام 2025

أعلنت شركة سامسونج رسميًا موعد حدثها الصيفي المرتقب Unpacked، الذي سيُقام يوم الأربعاء 9 يوليو عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، في مدينة بروكلين الأمريكية، مع بث مباشر عبر قناتها الرسمية في يوتيوب.

ويحمل الحدث هذا العام شعار “Ultra Unfolds”، في إشارة مباشرة إلى نية الشركة الكشف عن هاتف قابل للطي جديد من فئة “ألترا”، وهو ما يتماشى مع التلميحات السابقة التي صدرت عن سامسونج خلال الأسابيع الماضية، وقد يكون الهاتف الثلاثي الطي المرتقب من الشركة.

ويُفهم من تصميم الدعوة الرسمية أن الجهاز القادم قد يكون أنحف من الإصدارات السابقة، وهو ما ذكرته التسريبات الأخيرة التي تحدثت عن توجه سامسونج نحو تقديم هواتف قابلة للطي أقل سُمكًا؛ إذ باتت الهواتف القابلة للطي الفائقة النحافة توجهًا واضحًا في عام 2025.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة خلال الحدث عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي، وهما هاتفا Galaxy Z Fold 7 و Galaxy Z Flip 7، إلى جانب الجيل الجديد من ساعاتها الذكية Galaxy Watch 8، وساعة جديدة كليًا تحمل اسم Galaxy Watch Ultra.

وكما جرت العادة، تقدم سامسونج حافزًا للعملاء الراغبين في حجز الجهاز بنحو أولي قبل الكشف الرسمي، وذلك عبر رصيد قيمته 50 دولارًا يمكن استخدامه عبر متجر الشركة، علمًا بأن أسعار هواتف سامسونج القابلة للطي تكون دومًا مرتفعة.